ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP61

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:1000
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
356
Bénéfice trades:
142 (39.88%)
Perte trades:
214 (60.11%)
Meilleure transaction:
5 245.20 USD
Pire transaction:
-1 133.00 USD
Bénéfice brut:
23 203.24 USD (282 366 pips)
Perte brute:
-15 074.45 USD (196 932 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (12 653.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 653.09 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
55.24%
Charge de dépôt maximale:
0.15%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
88
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
290 (81.46%)
Courts trades:
66 (18.54%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
22.83 USD
Bénéfice moyen:
163.40 USD
Perte moyenne:
-70.44 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-2 446.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 386.00 USD (24)
Croissance mensuelle:
-1.17%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 549.34 USD
Maximal:
8 040.22 USD (12.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.39% (716.25 USD)
Par fonds propres:
0.07% (238.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 336
BTCUSD 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8K
BTCUSD 84
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -19K
BTCUSD 104K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 245.20 USD
Pire transaction: -1 133 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +12 653.09 USD
Perte consécutive maximale: -2 446.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8222
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
info +55(88)997318682
Aucun avis
2025.10.10 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
