Aleksandr Valutsa

Smart Entry Exispro 524

Aleksandr Valutsa
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 41%
Exispro-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
163
Bénéfice trades:
123 (75.46%)
Perte trades:
40 (24.54%)
Meilleure transaction:
35.54 USD
Pire transaction:
-78.84 USD
Bénéfice brut:
1 058.95 USD (15 595 pips)
Perte brute:
-678.21 USD (10 113 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (88.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
191.71 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
1.57%
Charge de dépôt maximale:
2.26%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
2.99
Longs trades:
82 (50.31%)
Courts trades:
81 (49.69%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
2.34 USD
Bénéfice moyen:
8.61 USD
Perte moyenne:
-16.96 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-47.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-78.84 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.33%
Prévision annuelle:
28.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
127.15 USD (8.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.49% (127.15 USD)
Par fonds propres:
5.87% (56.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY_i 163
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY_i 381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY_i 5.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.54 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +88.48 USD
Perte consécutive maximale: -47.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product.


Aucun avis
2025.09.16 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 16:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 12:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 11:31
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
