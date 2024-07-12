SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LJH350
Xiaoxu Chu

LJH350

Xiaoxu Chu
0 avis
Fiabilité
213 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 72%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 944
Bénéfice trades:
555 (28.54%)
Perte trades:
1 389 (71.45%)
Meilleure transaction:
2 094.38 USD
Pire transaction:
-518.09 USD
Bénéfice brut:
102 416.53 USD (582 246 pips)
Perte brute:
-99 764.62 USD (499 357 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (200.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 380.26 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
45.71%
Charge de dépôt maximale:
15.11%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
1 225 (63.01%)
Courts trades:
719 (36.99%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
1.36 USD
Bénéfice moyen:
184.53 USD
Perte moyenne:
-71.82 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-3 177.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 177.56 USD (34)
Croissance mensuelle:
9.85%
Prévision annuelle:
119.56%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
963.34 USD
Maximal:
4 506.51 USD (30.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.85% (3 557.57 USD)
Par fonds propres:
8.92% (127.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 1580
USDJPY.r 84
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 67
USDCAD.r 56
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 12
NZDUSD.r 9
GBPCAD.r 5
XAGUSD.r 3
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
CADCHF.r 2
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 6.2K
USDJPY.r -6
GBPUSD.r -1.1K
EURUSD.r -272
USDCAD.r -1.1K
AUDUSD.r -514
USDSGD.r 44
USDCHF.r -88
NZDUSD.r -8
GBPCAD.r -96
XAGUSD.r -146
CADJPY.r 61
AUDCHF.r -84
CADCHF.r -41
WTI -65
EURCHF.r -53
GBPJPY.r -54
NZDJPY.r -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 92K
USDJPY.r 131
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.4K
USDCAD.r -2.8K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -282
USDCHF.r -354
NZDUSD.r -9
GBPCAD.r -701
XAGUSD.r -303
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
CADCHF.r -159
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 094.38 USD
Pire transaction: -518 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +200.74 USD
Perte consécutive maximale: -3 177.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 08:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.29% of days out of 1047 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LJH350
30 USD par mois
72%
0
0
USD
1.5K
USD
213
0%
1 944
28%
46%
1.02
1.36
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.