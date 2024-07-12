SegnaliSezioni
Xiaoxu Chu

LJH350

Xiaoxu Chu
0 recensioni
Affidabilità
213 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 72%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 944
Profit Trade:
555 (28.54%)
Loss Trade:
1 389 (71.45%)
Best Trade:
2 094.38 USD
Worst Trade:
-518.09 USD
Profitto lordo:
102 416.53 USD (582 246 pips)
Perdita lorda:
-99 764.62 USD (499 357 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (200.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 380.26 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
45.71%
Massimo carico di deposito:
15.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
1 225 (63.01%)
Short Trade:
719 (36.99%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
184.53 USD
Perdita media:
-71.82 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-3 177.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 177.56 USD (34)
Crescita mensile:
19.71%
Previsione annuale:
239.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
963.34 USD
Massimale:
4 506.51 USD (30.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.85% (3 557.57 USD)
Per equità:
8.92% (127.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 1580
USDJPY.r 84
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 67
USDCAD.r 56
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 12
NZDUSD.r 9
GBPCAD.r 5
XAGUSD.r 3
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
CADCHF.r 2
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 6.2K
USDJPY.r -6
GBPUSD.r -1.1K
EURUSD.r -272
USDCAD.r -1.1K
AUDUSD.r -514
USDSGD.r 44
USDCHF.r -88
NZDUSD.r -8
GBPCAD.r -96
XAGUSD.r -146
CADJPY.r 61
AUDCHF.r -84
CADCHF.r -41
WTI -65
EURCHF.r -53
GBPJPY.r -54
NZDJPY.r -34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 92K
USDJPY.r 131
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.4K
USDCAD.r -2.8K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -282
USDCHF.r -354
NZDUSD.r -9
GBPCAD.r -701
XAGUSD.r -303
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
CADCHF.r -159
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 094.38 USD
Worst Trade: -518 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +200.74 USD
Massima perdita consecutiva: -3 177.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 08:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.29% of days out of 1047 days of the signal's entire lifetime.
