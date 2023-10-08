SignauxSections
Diego Venceslau Da Silva

DIVERSIFY TO MULTIPLY

Diego Venceslau Da Silva
0 avis
Fiabilité
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 163%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 844
Bénéfice trades:
3 360 (87.40%)
Perte trades:
484 (12.59%)
Meilleure transaction:
1 283.85 USD
Pire transaction:
-342.64 USD
Bénéfice brut:
32 080.30 USD (3 355 881 pips)
Perte brute:
-19 653.35 USD (2 828 458 pips)
Gains consécutifs maximales:
89 (242.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 308.64 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
95.68%
Charge de dépôt maximale:
55.01%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.35
Longs trades:
1 909 (49.66%)
Courts trades:
1 935 (50.34%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
3.23 USD
Bénéfice moyen:
9.55 USD
Perte moyenne:
-40.61 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-346.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 919.77 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.30%
Prévision annuelle:
65.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 437.01 USD
Maximal:
3 712.83 USD (32.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.75% (1 570.89 USD)
Par fonds propres:
85.95% (3 302.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 95
GBPCHF 91
AUS200 85
GBPSGD 82
GBPNZD 82
USDCAD 82
SGDJPY 80
CHFSGD 80
EURNZD 79
GBPUSD 77
CHINA50 76
CADJPY 76
EURUSD 76
DE40 75
USDNOK 75
CADCHF 74
AUDCHF 73
AUDCAD 73
USDSGD 72
F40 72
EURCAD 71
EURJPY 70
EURAUD 68
USDJPY 67
CHFJPY 66
AUDSGD 65
GBPJPY 65
GBPAUD 64
NZDJPY 63
AUDNZD 63
USDCHF 63
XAUUSD 62
GBPCAD 62
USDSEK 62
XAGUSD 60
EURCHF 60
EURHKD 60
AUDJPY 59
AUDUSD 59
NZDCHF 58
EURSGD 56
NZDCAD 55
NZDUSD 54
EURZAR 53
GBPSEK 47
USDZAR 47
HK50 44
USTEC 42
USDCNH 40
GBPDKK 38
EURNOK 37
EURPLN 36
GBPNOK 34
UK100 34
USDDKK 33
JP225 32
US500 32
USDCZK 31
USDHUF 29
BTCUSD 29
NETH25 27
STOXX50 26
EURSEK 24
SE30 23
USDMXN 21
NOKJPY 20
IT40 16
USDPLN 15
US2000 13
ES35 12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 245
GBPCHF 244
AUS200 -1.4K
GBPSGD 401
GBPNZD 291
USDCAD 192
SGDJPY 430
CHFSGD 64
EURNZD 246
GBPUSD 197
CHINA50 323
CADJPY 164
EURUSD 339
DE40 383
USDNOK 276
CADCHF 49
AUDCHF 110
AUDCAD 105
USDSGD 358
F40 473
EURCAD 115
EURJPY 89
EURAUD 89
USDJPY 216
CHFJPY 148
AUDSGD 311
GBPJPY 233
GBPAUD 164
NZDJPY 197
AUDNZD 163
USDCHF 112
XAUUSD 430
GBPCAD 295
USDSEK 196
XAGUSD 329
EURCHF 83
EURHKD 319
AUDJPY 300
AUDUSD 129
NZDCHF 768
EURSGD 149
NZDCAD 142
NZDUSD 89
EURZAR 292
GBPSEK 67
USDZAR 354
HK50 82
USTEC 69
USDCNH 66
GBPDKK 160
EURNOK 152
EURPLN 89
GBPNOK 77
UK100 97
USDDKK 165
JP225 183
US500 85
USDCZK 113
USDHUF 257
BTCUSD 57
NETH25 281
STOXX50 196
EURSEK 130
SE30 16
USDMXN 120
NOKJPY 145
IT40 441
USDPLN 59
US2000 10
ES35 81
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 1.5K
GBPCHF 413
AUS200 -203K
GBPSGD 1.6K
GBPNZD 6.1K
USDCAD -28K
SGDJPY 315
CHFSGD 3.7K
EURNZD 8.4K
GBPUSD 585
CHINA50 87K
CADJPY 5.7K
EURUSD 6.9K
DE40 37K
USDNOK 76K
CADCHF 1.2K
AUDCHF 2.9K
AUDCAD 3.3K
USDSGD -6.4K
F40 84K
EURCAD 4.3K
EURJPY 3.1K
EURAUD 3.3K
USDJPY 4.8K
CHFJPY 2.1K
AUDSGD 3.8K
GBPJPY -1K
GBPAUD 8.7K
NZDJPY 6.2K
AUDNZD 4.7K
USDCHF 3.3K
XAUUSD -1.4K
GBPCAD 1.5K
USDSEK 15K
XAGUSD 4.3K
EURCHF 2K
EURHKD 50K
AUDJPY -3.5K
AUDUSD 1.1K
NZDCHF 3K
EURSGD 4.6K
NZDCAD 3K
NZDUSD -460
EURZAR 65K
GBPSEK -7.2K
USDZAR -82K
HK50 -75K
USTEC -34K
USDCNH 5.4K
GBPDKK 27K
EURNOK 28K
EURPLN 6.6K
GBPNOK 35K
UK100 23K
USDDKK 8.1K
JP225 105K
US500 -7.2K
USDCZK 5.8K
USDHUF -1.3K
BTCUSD 74K
NETH25 -3K
STOXX50 8.8K
EURSEK 37K
SE30 -2.3K
USDMXN 36K
NOKJPY 773
IT40 -127K
USDPLN 7K
US2000 966
ES35 36K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 283.85 USD
Pire transaction: -343 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +242.81 USD
Perte consécutive maximale: -346.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.32 × 22
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.61 × 16644
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 394
FusionMarkets-Live
1.98 × 629
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.13 × 196
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Aucun avis
2025.05.19 07:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 20:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 21:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 21:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 21:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 11:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 10:00
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 17:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 14:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.26 15:15
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.12.26 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
