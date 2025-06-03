GoldenEye MT5
- Experts
- Fahril Zainal Arifin
- Version: 2.19
- Mise à jour: 16 septembre 2025
- Activations: 20
GoldenEye
GoldenEye est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent allier automatisation et précision. cet EA n'est pas sans risque, mais c’est l'un des plus équilibrés et intelligemment conçus sur le marché aujourd'hui. Avec flexibilité, contrôle et transparence au cœur, GoldenEye vous donne le contrôle pendant qu'il s'occupe du gros du travail.
Le cœur de la stratégie repose sur la détection des points pivots sur le marché pour chronométrer les entrées avec précision. Ces zones pivots sont identifiées à l'aide de l'un des indicateurs les plus puissants que j'ai jamais développés.
Capacités clés et personnalisations :
- Flexibilité des symboles : Vous pouvez facilement définir quels paires de trading utiliser, que ce soit XAUUSD, EURUSD, ou un panier de vos favoris. Les symboles par défaut sont :(Gold)
- Gestion des risques intelligente : Choisissez parmi des tailles de lots fixes ou des calculs basés sur le risque (par exemple, % du solde du compte) pour adapter à votre profil de trading.
- Protection contre les pertes : La protection intégrée contre les pertes interrompt les nouvelles transactions et peut éventuellement fermer toutes les positions ouvertes si l'équité tombe en dessous de votre seuil défini.
Commencer est simple :
Attachez GoldenEye à tout graphique (nous recommandons de commencer avec XAUUSD sur M15) une seule fois, entrez vos paramètres de risque préférés, et laissez-le gérer les transactions selon vos règles. Pas besoin de l'attacher à plusieurs graphiques—l'EA analyse et exécute des transactions sur tous les symboles à partir d'un seul graphique instance.
Pourquoi les traders aiment GoldenEye
Ce EA se distingue par sa combinaison de stabilité et d'adaptabilité. Alors que les EAs habituels nécessitent une manipulation prudente, GoldenEye offre l'une des implementations les plus structurées et personnalisables sur le marché. Avec des entrées transparentes et des fonctionnalités de sécurité, il est conçu pour ceux qui veulent une automatisation intelligente sans complexité inutile.
Astuces professionnelles pour des performances optimales :
- Utilisez un seul graphique : L'EA est optimisé pour le trading multi-symboles à partir d'une seule instance de graphique.
- Par défaut : Commencez par les paramètres par défaut car ils sont les mieux adaptés et ne changez les paramètres de risque que si nécessaire.
- Restez informé : Suivez le canal MQL5 et Telegram pour les mises à jour de version et les insights de la communauté.(contact pour le lien)
Every new version they release is worse. A bot that opens both buys and sells at the same time and only to lose. I don't recommend this bot. Instead of improving, the bot is getting worse.