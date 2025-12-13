Bonjour,

Je recherche un développeur MQL5 pour créer un Expert Advisor sur MetaTrader 5 destiné au trading de XRP (crypto). Le but est de développer un robot automatique simple, stable et propre, destiné à un usage sérieux. Il ne doit contenir aucune martingale, aucun grid et aucune logique cachée. Le projet correspond à un MVP avec un budget limité compris entre 300 et 450 USD.

Le robot devra fonctionner sur MT5, trader uniquement XRP, être entièrement automatique, avec un timeframe à définir ensemble (M15 ou H1). Il devra ouvrir un seul trade à la fois, intégrer une gestion du risque en pourcentage par trade, avec des stop loss et take profit clairs et cohérents. Tous les paramètres devront être modifiables facilement dans les réglages du robot.

Les livrables obligatoires sont le code source complet en .mq5, le fichier compilé .ex5, un backtest réalisé dans MetaTrader 5 avec des données récentes, des instructions d’installation claires ainsi qu’une explication précise et compréhensible de la logique du robot.

Les conditions sont non négociables : le paiement se fera par jalons, le robot devra être testé sur un compte démo avant le paiement final, le code source devra m’appartenir intégralement et aucune promesse de performance ou de rendement ne devra être faite.

Si le MVP est concluant, une collaboration long terme pourra être envisagée pour des optimisations et de nouvelles versions.

Merci de me préciser votre expérience en développement d’Expert Advisor MT5, de me fournir des exemples de projets similaires déjà réalisés et de m’indiquer votre estimation de délai pour livrer le MVP.

Cordialement,

Stéphane