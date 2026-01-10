Faire produire de l'argent avec les robot pour être millionnaire dans le futur et m'amuser avec mais affaires et je ne veux pas être pauvre et je veux aider les personnes pauvres.
Mql5 //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Advisor بسيط EMA+RSI + فلتر الأخبار | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict // إعدادات المؤشرات input int EMA_Fast = 10; input int EMA_Slow = 50; input int RSI_Period = 14; input double RSI_Buy = 30; input double RSI_Sell = 70; input double StopLoss = 20; input double
Je recherche un développeur avec qui travailler pour créer un bot qui va produire des signaux en fonction des prix les plus haut ou bas des sessions. Deux pending order seront placés et un sera supprimé automatiquement des que l'autre est activé et un deuxième recovery trade sera placés au meme endroit ou le trade a été supprimé. Il ya un certain nombre de point que j'aimerais que ca soit modifiable on en parlera en
Bonjour, Je recherche un développeur MQL5 pour créer un Expert Advisor sur MetaTrader 5 destiné au trading de XRP (crypto). Le but est de développer un robot automatique simple, stable et propre, destiné à un usage sérieux. Il ne doit contenir aucune martingale, aucun grid et aucune logique cachée. Le projet correspond à un MVP avec un budget limité compris entre 300 et 450 USD. Le robot devra fonctionner sur MT5
BONSOIR/BONJOUR J'ai à ma disposition un système de plusieurs indicateurs que j'utilise. J'observe l'ensemble de ces indicateurs pour déclencher un achat/vente dans une condition particulière des indicateurs. je veux formaliser tout ça dans un robot de trading automatique qui déclenchera les positions dans ces conditions particulières
