Programmation d'un robot trading MQL5 MQL5 Experts Scripts

Spécifications

Je voudrais qu’on me crée un robot de trading avec une haute performance en gain quelques soit la technique utilisée. Je suis près à étudier toutes offres. c’est pour utiliser sur propfirm et avec tous les capitaux de 10000€ à plus. Je veux un robot précis fonctionnel et fait par un professionnel. Ce serais sur XAUUSD, avec un minimum de pertes, petits gain ou gros gain selon la méthode que vous me proposez, je vais étudier votre robot et voir si il me convient.