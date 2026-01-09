MQL5 Experts Consultation Forex
Spécifications
Spécifiez vos exigences de spécification ici point par point. Essayez de décrire vos besoins de manière brève et claire, afin que votre développeur potentiel soit en mesure d'évaluer correctement sa complexité et son coût, ainsi que le temps d'exécution requis.
Une mauvaise description ou une description trop générique aura pour conséquence un manque d’intérêt pour votre commande, ou que vous passerez beaucoup de temps à négocier les détails avec chaque candidat.
Rappelez-vous : Il vaut mieux consacrer trente minutes à la préparation d'un bon texte que de perdre des heures et des jours à résoudre des malentendus après la conclusion de l'accord ou lors de l'acceptation des résultats de l'exécution de la commande.
Répondu
1
Évaluation
Projets
1
0%
Arbitrage
0
En retard
0
Gratuit
Commandes similaires
The Smart indicateur 35+ USDMql5 //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Advisor بسيط EMA+RSI + فلتر الأخبار | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict // إعدادات المؤشرات input int EMA_Fast = 10; input int EMA_Slow = 50; input int RSI_Period = 14; input double RSI_Buy = 30; input double RSI_Sell = 70; input double StopLoss = 20; input double
Informations sur le projet
Budget
30+ USD
Client
Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0