Spécifications
Bonjour je cherche un développeur expérimenté MT5 pour coder un expert advisor Je voudrais un robot automatique qui traîde avec un capital de 100 euro multi prise de position qui prend des position et les fermes seul adapter au marché actuel aucune limite journalière les ferme après 2 euro de gain et les ferme après 2 euro de perte . Précis et sécurisé prise de position rapide en m1
Informations sur le projet
Budget
50 - 120 USD
TVA (21%): 10.5 - 25.2 USD
Total: 61 - 145.2 USD
Pour le développeur45 - 108 USD
Client
Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0