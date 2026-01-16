FreelanceSections

Bonjour je cherche un développeur expérimenté MT5 pour coder un expert advisor Je voudrais un robot automatique qui traîde avec un capital de 100 euro  multi prise de position qui prend des position et les fermes  seul adapter au marché actuel aucune limite journalière les ferme après 2 euro de gain et les ferme après 2 euro de perte . Précis et sécurisé prise de position rapide en m1 

Commandes similaires
Professional Volume Profile - Scalping & Day Trading Edition (XAU special) 68+ USD
═══════════════════════════════════════════════════════════════════ PROFESSIONAL VOLUME PROFILE - SCALPING & DAY TRADING EDITION MetaTrader 5 Custom Indicator Development ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ PROJECT OVERVIEW: I need a professional-grade Volume Profile indicator for MetaTrader 5, specifically optimized for XAU/JPY scalping and day trading on M1/M5
The Smart indicateur 35+ USD
Mql5 //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Advisor بسيط EMA+RSI + فلتر الأخبار | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict // إعدادات المؤشرات input int EMA_Fast = 10; input int EMA_Slow = 50; input int RSI_Period = 14; input double RSI_Buy = 30; input double RSI_Sell = 70; input double StopLoss = 20; input double
Abibuabibu 30+ USD
Spécifiez vos exigences de spécification ici point par point. Essayez de décrire vos besoins de manière brève et claire, afin que votre développeur potentiel soit en mesure d'évaluer correctement sa complexité et son coût, ainsi que le temps d'exécution requis. Une mauvaise description ou une description trop générique aura pour conséquence un manque d’intérêt pour votre commande, ou que vous passerez beaucoup de
Looking for a programmer for a EA based on sessions high and low 50 - 300 USD
I am looking for a developer to work with to create a bot that will generate signals based on the session highs and lows. Two pending orders will be placed, and one will be automatically deleted as soon as the other is activated. A second recovery trade will then be placed at the same level where the deleted trade was located that will activated in case the running trade hits sl. If the running trade hits tp the
Recherche développeur EA MT5 – Bot basé sur le prix le le plus haut et plus bas des sessions 30 - 300 USD
Je recherche un développeur avec qui travailler pour créer un bot qui va produire des signaux en fonction des prix les plus haut ou bas des sessions. Deux pending order seront placés et un sera supprimé automatiquement des que l'autre est activé et un deuxième recovery trade sera placés au meme endroit ou le trade a été supprimé. Il ya un certain nombre de point que j'aimerais que ca soit modifiable on en parlera en
Conception d’Un Expert Advisor basé sur une stratégie personnelle 50+ USD
BONSOIR/BONJOUR J'ai à ma disposition un système de plusieurs indicateurs que j'utilise. J'observe l'ensemble de ces indicateurs pour déclencher un achat/vente dans une condition particulière des indicateurs. je veux formaliser tout ça dans un robot de trading automatique qui déclenchera les positions dans ces conditions particulières

Informations sur le projet

Budget
50 - 120 USD
TVA (21%): 10.5 - 25.2 USD
Total: 61 - 145.2 USD
Pour le développeur
45 - 108 USD

Client

