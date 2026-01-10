Spécifications
Mql5
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Advisor بسيط EMA+RSI + فلتر الأخبار |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict
// إعدادات المؤشرات
input int EMA_Fast = 10;
input int EMA_Slow = 50;
input int RSI_Period = 14;
input double RSI_Buy = 30;
input double RSI_Sell = 70;
input double StopLoss = 20;
input double TakeProfit = 40;
// إعدادات الأخبار (توقيت الأخبار المهمة بالساعة والدقيقة)
input int NewsHourStart = 12; // ساعة بدء الأخبار
input int NewsMinuteStart = 30; // دقيقة بدء الأخبار
input int NewsHourEnd = 13; // ساعة انتهاء الأخبار
input int NewsMinuteEnd = 0; // دقيقة انتهاء الأخبار
//+------------------------------------------------------------------+
// دالة التحقق من الأخبار
bool IsNewsTime()
{
datetime now = TimeCurrent();
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(now, tm);
int start_minutes = NewsHourStart*60 + NewsMinuteStart;
int end_minutes = NewsHourEnd*60 + NewsMinuteEnd;
int now_minutes = tm.hour*60 + tm.min;
if(now_minutes >= start_minutes && now_minutes <= end_minutes)
return(true); // وقت الأخبار → لا تداول
else
return(false); // وقت آمن → تداول
}
//+------------------------------------------------------------------+
// دالة الدخول في الصفقة
void EnterTrade()
{
if(IsNewsTime()) return; // لا تداول أثناء الأخبار
double EMA_fast = iMA(NULL,0,EMA_Fast,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
double EMA_slow = iMA(NULL,0,EMA_Slow,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
double RSI_val = iRSI(NULL,0,RSI_Period,PRICE_CLOSE,0);
// شروط الشراء
if(EMA_fast > EMA_slow && RSI_val < RSI_Buy)
{
if(PositionSelect(Symbol())==false)
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,Ask-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"Buy EMA+RSI",0,0,clrGreen);
}
// شروط البيع
if(EMA_fast < EMA_slow && RSI_val > RSI_Sell)
{
if(PositionSelect(Symbol())==false)
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,3,Bid+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"Sell EMA+RSI",0,0,clrRed);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
// تنفيذ البوت على كل شمعة جديدة
void OnTick()
{
EnterTrade();
}
