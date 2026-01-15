MQL5 Experts
Bonjour,
Je recherche un développeur MQL5 expérimenté pour créer un indicateur MT5 d’alertes (PAS un Expert Advisor) basé sur une stratégie price action simple et précise, utilisée sur XAUUSD en M15.
L’indicateur ne doit PAS ouvrir de positions, uniquement détecter des conditions et envoyer des alertes.
Informations sur le projet
Budget
30 - 200 USD
TVA (20%): 6 - 40 USD
Total: 36 - 240 USD
Pour le développeur27 - 180 USD
Client
Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0