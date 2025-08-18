MetaEditor : Scrolling horizontal

Nouveau commentaire
 

Bonjour,


Je sais que pas mal de développeurs on tendance à passer sur une nouvelle ligne pour voir leur code de façon relativement clair lorsque celle-ci dépasserait de la fenêtre de l'éditeur,

J'aime pas, j'ai une souris avec défilement horizontal au pouce et j'aimerais pouvoir m'en servir lorsque besoin, quelqu'un sait comment faire fonctionner le défilement horizontal sans cliquer sur la barre ?

Même les 'Shift' 'Ctrl' ou je sais pas + Scroll normal ne font pas réagir ce défilement horizontal,


Merci

 
Chacun trouvera son style. 
Moi perso le lignes trop longues c'est l'enfer
Nouveau commentaire