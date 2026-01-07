Je n'arrive pas à ajouter mon bot de trading sur MT5
yassvolte:
- Ajouter le bot de trading dans MQL5 > Experts
Comment avez-vous localiser le bon dossier ?
Essayez <CTRL><SHIFT><D> pour ouvrier le dossier données, puis MQL5/Experts.
Veuillez poster une copie d'écran de ce que vous voyez.
J'ai bien suivi toutes les étapes :
- Ajouter le bot de trading dans MQL5 > Experts
- Aller dans navigateur > Experts Consultant > actualiser
- Et là je suis censé voir mon bot pour pouvoir le glisser sur mon graphique
Le bot est bien en .Ex5, et il marche pour d'autres personnes sur MT5, il est débloqué depuis ses propriétés, dans MT5 > Outils > Experts : j'ai bien autorisé le trading d'algo, idem pour le bouton "Trading Algo" dans le menu en haut.
Pour info mon PC est sous Windows 10, je ne pense pas que ce soit un problème mais je le mets au cas où.
Merci pour votre aide.