Bonjour les Codeurs,
Je suis bloqué dans la création de mon EA.
Le problème se situe au niveau du bloc JSON parsing, que je n'arrive pas à résoudre.
Ces erreurs récurrentes sont relatives à la compilation de StrToDouble() et la chaîne numstr.
Les deux erreurs récurrentes sont les suivantes:
undeclared identifier
'numstr' - some operator expected
La ligne problématique est la suivante:
return StrToDouble(numstr);
Voici le bloc:
Pourriez-vous m'éclairer?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !