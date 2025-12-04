Problème de compilation EA - TradeAssistant
C'est le problème quand on utilise une IA pour générer du code, il utilise des fonctions inexistantes, il mélange MQL4 et MQL5. Il faut savoir programmer pour comprendre et corriger les erreurs.
Surtout pour MQL5 qui est un langage de niche avec peu de données pour entraîner un modèle LLM.
Vous pouvez soit apprendre à programmer un minimum pour comprendre les problèmes, soit faire appel à un vrai programmeur humain.
Bonjour a tous,
J'essaie de créer un assistant pour le prise de positions sur Metatrader5 mais je ne parviens pas a compiler en mlq5.
J'ai les erreus de compilations suivante qui se répètes partout, que j'utilise ObjectSetDouble ou ObjectSetInteger impossible de compiler.
-undeclared identifier
-cannot convert enum
-wrong parameters count
-could be one of 2 function
- built-in: bool ObjectSetInteger(long,const string,ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER,long)
- built-in: bool ObjectSetInteger(long,const string,ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER,int,long)
J'ai aussi un probleme ici : if(!PositionSelectByIndex(i)) continue;
- undeclared identifier
- 'i' - some operator expected
(J'ai essayé avec (idx) = même probleme)
Le but est de créer un Trade assistant simple et fonctionnel qui s'adapte dans le temps durant toute la durée du trade.
- s'active a l'ouverture d'un ordre (directe ou programmé) avec sl et tp par defaut (réglable en live)
-rectangle ajustable (style tradingview) qui s'adapte => défilement vers la droite le temps du Trade (ici j'ai mis un an, je ne sais pas si c'est possible de faire autrement ?)
j'aimerais idéalement qu'il respecte les couleur vert vers le zone de tp et rouge vers la zone de sl = s'adapte en fonction du sens Long/Short.
-Annule l'offre au tp si l'ordre n'a pas été déclenché (prévoir éventuel coupure de courant, data ou autre)
Voici mon script :
Edité par modo
utilisé le bouton ou ALT + S pour insérer votre code ou mettez le en PJ