Experts: ÉQUILIBRE-2011
Auteur : Ivan Ivanov
"L'inconvénient est le moment du redémarrage. La variable "BestBallance" est alors annulée. Si la perte actuelle est supérieure à 10%, cela conduit à fermer avec une perte. Solution : vous pouvez définir une valeur plus importante dans "OnInit".
Pourquoi ne pas utiliser une variable GLOBALE ? Au redémarrage, elle sera conservée.
En fait, j'ai essayé de la rendre "extern". Vous pouvez alors définir n'importe quelle valeur, mais cela s'est avéré inadapté au championnat - l'entrée est indisponible après le démarrage.
Il me semble que cela devrait être la "solution", parce que de cette façon vous pouvez influencer le comportement du programme au moment du redémarrage.
Bien entendu, je faisais référence aux "variables globales du terminal client", qui sont conservées indépendamment du redémarrage du terminal et de l'EA.
backtested et essai d'optimisation
j'ai remarqué des pics importants avec les drawdowns max.
vérification du code
-> découverte du "système de pari d'Alembert".
merci pour le code expert, mais... les systèmes de paris sont réservés aux joueurs :-(
il a été créé pour l'ATC, il n'est donc pas important qu'il contienne un système de paris - il n'y a pas d'argent en jeu.
Bonjour, pouvez-vous me dire de quelle variable parle l'EA et quelle valeur lui assigner ?
Je vous remercie.
ÉQUILIBRE-2011:
Grille de calcul multidevises avec limitation des risques (version présentée à l'Automated Trading Championship 2011 et mise à jour).
