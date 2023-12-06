Erreurs, bugs, questions - page 888
Oui. Nous travaillons à faire en sorte que le visualiseur dispose d'objets graphiques à part entière. Veuillez patienter.
Allez-vous faire un affichage simultané des graphiques pour les multidevises ?
Une bonne chose à faire est de rendre possible la gestion des fenêtres dans le processus de visualisation des tests de la même manière que dans le terminal. C'est-à-dire la possibilité de les placer en cascade, en mosaïque, horizontalement et verticalement. Ce serait très utile.
Erreur lors de la compilationla raison est claire - soit l'erreur, soit la description doit être corrigée.
Après avoir effectué une recherche dans le terminal, lorsque vous double-cliquez sur un signal (d'un autre courtier) dans l'onglet "Recherche", le signal ne s'ouvre pas, sauf si la case "Liste complète des signaux" est cochée.
Je ne sais pas si c'est comme ça que ça doit être, mais il me semble que c'est un bug.
+
Dans Aide, sous Abonnés au signal :Bien qu'il soit déjà interdit de souscrire à des signaux dont l'effet de levier est supérieur à 1:100
Allez-vous faire une visualisation simultanée des graphiques pour les opérateurs multi-devises ?
Un nouveau record ? La consommation pour l'utilisation des agents en test pour la journée 1.12.12 - 15 37, crédit .
1. qui en a le plus ?
Je voudrais vous demander de vérifier l'exactitude de la redevance pour l'utilisation d'un agent dans les tests, en particulier pour la journée du 1.12.12. - 15,37 crédits
Voici mes dépenses d'hier : 26,32 crédits. J'ai fait fonctionner l'EA terriblement sur des milliers d'agents :
Vous pouvez voir les coûts détaillés de chaque exécution dans votre profil, sur la page des tâches spéciales :
Je l'ai mis dans Excel pour 1,12,12- je l'ai eu :
Toujours 12.18<15.37 ?
1.Où sont les 3,19 autres crédits ?
2.l'édition du message ne fonctionne pas