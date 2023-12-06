Erreurs, bugs, questions - page 887

En ce qui concerne ma question, le problème est vraiment le manque de mémoire, il est nécessaire d'avoir une fonction qui supprime un indicateur plus tôt que 30 min. comme IndicatorRelease, il faut une fonction de suppression immédiate, connaissez-vous une telle fonction ?
 

Est-il possible de trouver ou d'influencer ce paramètre de manière programmatique ?

propriétés

Je voudrais définir une propriété pour les objets graphiques afin qu'ils soient construits selon la chronologie exacte, indépendamment de cette case à cocher.

 
Y a-t-il une option pour désactiver les swaps, dans le test j'ai un compte sans swap et EA ne prend pas en compte les swaps que faire.
Développeurs, veuillez confirmer :

Si j'utilise dans mon EA pour ouvrir une position uniquement des ordres à cours limité, et que je ferme des positions uniquement par stop loss et take profit, alors quel que soit le mode de test - Every TIck, 1 minute OHLC, prix ouverts uniquement - les résultats seront les mêmes. Et les ordres limités seront toujours exécutés aux prix demandés, même si je teste en mode prix ouverts uniquement ? Je veux simplement refuser d'utiliser le mode Every TIck en raison d'une période de test très longue sans pour autant détériorer la qualité des tests. Quels sont les pièges des tests en modes OHLC 1 minute ou prix ouverts uniquement ?

Merci.

 
Que dit MetaTrader 5 Testing Basics à ce sujet ?
 
Alex5757000: Quels sont les pièges des tests avec l'OHLC 1 minute ou les prix ouverts uniquement ?
Les écueils ne sont pas des écueils, mais il peut y avoir des décalages lors de la passation des commandes. Par exemple, si les conditions pour passer un ordre apparaissent, par exemple, à 00:00:01, et disparaissent à 00:01:00, l'ordre sera passé uniquement en mode tic-tac. Par conséquent, les résultats des tests seront également différents.
Rosh:

Et que disent les Fondamentaux des tests de MetaTrader 5 à ce sujet ?

M. Rosh,

J'ai vérifié mon EA, qui utilise également des ordres limités et des sorties sl/tp, sur différents modes - tous ont donné le même résultat ! En même temps, la vitesse sur le mode Potik - 60 sec, Prix ouvert seulement - 1 sec !

L'article dit :Dans ce mode, les ticks sont générés en utilisant les prix OHLC de la trame temporelle sélectionnée pour le test. Dans ce cas, la fonction experte OnTick() est lancée uniquement au début d'une barre au prix Open. Grâce à cette fonctionnalité, les niveaux d'arrêt et les ordres en attente peuvent se déclencher à un prix différent de celui spécifié (en particulier lors de tests sur des échelles de temps supérieures).

C'est pourquoi j'ai demandé. Dans quelles conditions sont-elles "susceptibles" de se déclencher à un prix autre que celui qui a été déclaré ?

Yedelkin2012.11.30 12:09
Alex5757000: Quels sont les pièges lorsque l'on teste avec l'OHLC 1 minute ou les prix ouverts uniquement ?

Les points d'achoppement n'ont pas d'importance, mais il peut y avoir des divergences lors de la passation des commandes. Par exemple,si les conditions pour passer un ordre apparaissent, par exemple, à 00:00:01, et disparaissentà 00:01:00, l'ordre sera passé uniquement en mode tic-tac. Par conséquent, lesrésultats des tests serontdifférents.


Oui, je suis tout à fait d'accord !

 
Alex5757000:

...

C'est pour ça que j'ai demandé ? Dans quelles conditions peuvent-ils "déclencher" autre chose que le prix indiqué ?

Critique si les niveaux de trading sont très proches. Vous pouvez accidentellement voir un GRAAL. Si vous en voyez un, vérifiez-le sur OHLC sur M1. Le résultat sera très (presque au contraire) différent. Voyez ensuite à quel point les niveaux de négociation sont proches dans cette combinaison de paramètres.
 
J'ai commencé à tester les indicateurs dans le testeur. Certains objets graphiques sont affichés, d'autres non. Des améliorations sont-elles apportées au Testeur ?
 
denkir:

J'ai commencé à tester les indicateurs dans le testeur. Certains objets graphiques sont affichés, d'autres non. Travaillez-vous à l'amélioration du Testeur ?
Oui. Nous travaillons à ce que le visualiseur dispose d'objets graphiques à part entière. Veuillez patienter.
