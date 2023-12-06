Erreurs, bugs, questions - page 883

Nouveau commentaire
 

Question : Est-il garanti que la requête reste inchangée après son appel ?

bool OrderSend( [in] MqlTradeRequest& request, [in,out] MqlTradeResult& result )

La question est liée au fait que, bien qu'il n'y ait pas de const avant la demande, elle est décrite comme [in] et il est nécessaire de la réutiliser. Et la même question pour 

bool OrderSendAsync([in] MqlTradeRequest& request, [in,out] MqlTradeResult& result)
 
A100 bien qu'il n'y ait pas de const avant la demande

L'absence de const est probablement due à cette mise en garde :

Le spécificateur const n'est pas applicable aux membres des structures et des classes.

Donc, apparemment, tout le monde suppose qu'il n'y a pas de sens à changer les valeurs de la demande à l'intérieur des fonctions et à utiliser facilement la demande de manière répétée.
 
A100:

Question : Est-il garanti que la demande reste inchangée après l'appel

Très probablement oui, bien qu'il y ait bien sûr un manque de constance. Écrivez à SD, ils corrigeront peut-être le problème.

Yedelkin:

L'absence de const est probablement due à cette clause

Non, ça n'a rien à voir avec ça du tout.

papaklass:

Si vous n'apportez pas de modifications à la demande, celle-ci ne devrait pas changer dans sa portée.

Ы ?

A100:

Et l'oncle lui-même :

Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter.

 

TheXpert:

Yedelkin: L'absence de const est probablement due à cette clause :

Le spécificateur const n'est pas applicable aux membres des structures et des classes.

Non, ça n'a rien à voir avec ça du tout.

Oui, j'ai réalisé ce matin que la référence dans cette clause est une des règles de création de structure/classe. La structure interne de la structure/classe, pour ainsi dire.
 

Pourquoi la colonne ID dans les onglets Commerce et Historique de la fenêtre Outils est-elle toujours vide ?

Il est écrit dans l'aide que :

  • L'ID est l'identifiant de l'ordre dans le système de négociation externe;

Qu'entend-on par système commercial extérieur?

 
tol64: Et pourquoi tous les champs de la colonne ID de la fenêtre Outils dans les onglets Trading et Historique sont-ils toujours vides ?

Avez-vous vérifié si les ordres Stop Limit se déclenchent lors de la négociation ?

 
Yedelkin:

Avez-vous vérifié si les ordres Stop Limit sont déclenchés dans les opérations de change ?

Oui, je viens de le regarder attentivement et rien n'apparaît dans ce champ au moment du déclenchement de la commande non plus. J'ai toujours cette colonne dans l'onglet Historique (vous pouvez l'activer/désactiver dans le menu contextuel), mais tous les champs sont vides là aussi pour toutes les transactions et tous les ordres.

Je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit dans le terminal que je ne connaissais pas. ))

 
tol64: Oui, je viens de l'observer attentivement à dessein et rien n'apparaît dans ce champ non plus lorsque l'ordre est déclenché.
Je ne sais pas alors. J'ai pensé qu'il y aurait un résultat non nul dans les transactions boursières .
 
tol64:
En discutant du code de retour 10008, Sergeev a également mentionné cette situation : https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Peut-être que les mandats se voient attribuer un nouvel identifiant également...
Функция OrderSendAsync()
Функция OrderSendAsync()
  • www.mql5.com
Вопрос 1: Где именно (на какой стадии) генерируется код 10008 для функции OrderSendAsync?
 
Yedelkin:
En discutant du code de retour 10008, Sergeev a également mentionné cette situation : https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Peut-être que les mandats se voient également attribuer un nouvel identifiant...
Merci. Je m'en souviendrai. Peut-être que quelqu'un pourra me dire quand cette colonne est remplie et quand elle ne l'est pas (comme dans mon cas). Si c'est le cas, je demanderai au Service Desk.
1...876877878879880881882883884885886887888889890...3184
Nouveau commentaire