Question : Est-il garanti que la requête reste inchangée après son appel ?
La question est liée au fait que, bien qu'il n'y ait pas de const avant la demande, elle est décrite comme [in] et il est nécessaire de la réutiliser. Et la même question pour
L'absence de const est probablement due à cette mise en garde :
Le spécificateur const n'est pas applicable aux membres des structures et des classes.
Très probablement oui, bien qu'il y ait bien sûr un manque de constance. Écrivez à SD, ils corrigeront peut-être le problème.
Si vous n'apportez pas de modifications à la demande, celle-ci ne devrait pas changer dans sa portée.
Ы ?
Et l'oncle lui-même :
Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter.
TheXpert:
Pourquoi la colonne ID dans les onglets Commerce et Historique de la fenêtre Outils est-elle toujours vide ?
Il est écrit dans l'aide que :
Qu'entend-on par système commercial extérieur?
Avez-vous vérifié si les ordres Stop Limit se déclenchent lors de la négociation ?
Oui, je viens de le regarder attentivement et rien n'apparaît dans ce champ au moment du déclenchement de la commande non plus. J'ai toujours cette colonne dans l'onglet Historique (vous pouvez l'activer/désactiver dans le menu contextuel), mais tous les champs sont vides là aussi pour toutes les transactions et tous les ordres.
Je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit dans le terminal que je ne connaissais pas. ))
En discutant du code de retour 10008, Sergeev a également mentionné cette situation : https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Peut-être que les mandats se voient également attribuer un nouvel identifiant...