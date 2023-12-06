Erreurs, bugs, questions - page 853
1. pourquoi l'éditeur se ferme-t-il lorsque j'appuie sur view-tools ? La fenêtre de l'outil ne s'affiche pas du tout.
2. Pourquoi le contenu de l'aide s'affiche-t-il, mais pas les articles eux-mêmes ? La mise à jour de l'aide ne sert à rien.
3.le journal du terminal indique qu'OpenCl n'a pas été trouvé, installez le dernier pilote vidéo pour de meilleures performances. Il est également indiqué qu'il n'y a pas de commentaires.
J'ai essayé de restaurer mon Windows et d'installer/mettre à jour MT5, cela n'a pas aidé. Je ne veux pas tout démonter et tout réinstaller.
Quelle est la version exacte du système d'exploitation ? Peut-être un très vieux Windows XP sans service packs ?
Pour passer à la dernière version du terminal, connectez-vous au serveur MetaQuotes-Demo et ouvrez-y un compte de démonstration.
J'ai rencontré un problème inconnu. Vendredi, vers minuit, le conseiller-expert a cessé de fonctionner sur le serveur NordFX, alors qu'il y a quelques heures tout allait bien. En imprimant, etc., j'ai obtenu :
_price - prix ajusté (après vérification des niveaux stop et libre) ;
prix - prix initial ;
dans la troisième ligne - lot min., lot max. et volume de transaction.
J'ai tout fait - mis à zéro les champs et réinventé l'aide, et pogatil forum - le problème n'a pas pu être résolu. D'ailleurs, j'utilise cette fonction dans mon championnat et elle a été utilisée dans le précédent aussi, c'est-à-dire que j'en suis plus ou moins sûr.
J'ai essayé le serveur GoMarkets-Demo - la même chose.
J'ai essayé le serveur Metaquotes-Demo - il fonctionne comme il le devrait ( !?).
J'ai maintenant exécuté le même Expert Advisor sur NordFX-Server à l'ouverture du marché (bien que le terminal ait déjà été mis à jour) :
Comme vous pouvez le voir - tout est identique, il n'y a qu'une seule petite différence (je ne sais pas si elle est importante ou non) - le GBPUSD a été pompé à nouveau et mon trade a réussi.
Au moins, j'ai tout oublié et je me suis reposé pendant le week-end, au lieu de penser à ce qui n'allait pas :)
Les nouveaux avertissements de la 705 sont agréables :Non seulement toutes les variables sont exactement initialisées(openp est initialisé aux transactions in, et si tout l'historique est interrogé, alors clairement in sera avant out ou inout - mais je suis d'accord que dans ce cas, le compilateur n'est pas un télépathe ; cnt2 - je pense qu'il y a un petit défaut :
Il est évident que la boucle sera exécutée au moins une fois ; RetF - de la même manière que pour openp, c'est-à-dire que j'admets que le compilateur avait le droit d'émettre un avertissement)
Mais la question est différente : les erreurs dans l'inlider ne sont produites que lors de la compilation de quelque chose qui utilise cet inlider. Si vous compilez l'inline lui-même, l'avertissement n'apparaîtra pas.
Les inluders ne passent pas par la génération de code, donc certains contrôles ne fonctionnent pas.
En effet, les inluders ne sont pas des programmes autonomes et leurs fonctions sont presque entièrement supprimées lors de l'optimisation, car ils n'ont pas de points d'entrée pour l'analyse des fils d'exécution.
Vous voulez dire que l'éditeur est en panne ? Quelle version de l'éditeur, 705 ?
Pouvez-vous me donner une capture d'écran ?
Envoyons avec tous les détails (version de l'axe, débit binaire, logging, version IE) à servicedesk. Nous l'avons essayé de notre côté - il ne se répète pas.
Les nouvelles en russe sont comme ça :
Windows 8 64 bit 705 build, liteforex.
Où dois-je aller avec ça ? Au dc, au bureau de service ?