1. pourquoi l'éditeur se ferme-t-il lorsque j'appuie sur view-tools ? La fenêtre de l'outil ne s'affiche pas du tout.

2. Pourquoi le contenu de l'aide s'affiche-t-il, mais pas les articles eux-mêmes ? La mise à jour de l'aide ne sert à rien.

3.le journal du terminal indique qu'OpenCl n'a pas été trouvé, installez le dernier pilote vidéo pour de meilleures performances. Il est également indiqué qu'il n'y a pas de commentaires.

J'ai essayé de restaurer mon Windows et d'installer/mettre à jour MT5, cela n'a pas aidé. Je ne veux pas tout démonter et tout réinstaller.

 
J'ai rencontré un problème inconnu. Vendredi, vers minuit, le conseiller-expert a cessé de fonctionner sur le serveur NordFX, alors qu'il y a quelques heures tout allait bien. En imprimant, etc., j'ai obtenu :

NN      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
FH      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   _price:2.2168; price:2.2168
OL      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   0.1;50.0;0.1
HD      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   tp:2.0517; sl:2.2616
PM      0       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   OrderType:ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
HL      2       Core 1  13:38:13        2009.10.01 08:00:00   failed sell limit 0.10 GBPNZD at 2.2168 sl: 2.2616 tp: 2.0517 [Invalid order type]

_price - prix ajusté (après vérification des niveaux stop et libre) ;

prix - prix initial ;

dans la troisième ligne - lot min., lot max. et volume de transaction.

J'ai tout fait - mis à zéro les champs et réinventé l'aide, et pogatil forum - le problème n'a pas pu être résolu. D'ailleurs, j'utilise cette fonction dans mon championnat et elle a été utilisée dans le précédent aussi, c'est-à-dire que j'en suis plus ou moins sûr.

J'ai essayé le serveur GoMarkets-Demo - la même chose.

J'ai essayé le serveur Metaquotes-Demo - il fonctionne comme il le devrait ( !?).

J'ai maintenant exécuté le même Expert Advisor sur NordFX-Server à l'ouverture du marché (bien que le terminal ait déjà été mis à jour) :

JM      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
RI      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   _price:2.2168; price:2.2168
CK      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   0.1;50.0;0.1
LE      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   tp:2.0517; sl:2.2616
LM      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:00   OrderType:ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
PP      0       Core 1  01:36:07        GBPUSD: symbol to be synchronized
RE      0       Core 1  01:36:07        GBPUSD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
QL      0       Core 1  01:36:07        GBPUSD: load 4310 bytes of history data to synchronize
FJ      0       Core 1  01:36:07        GBPUSD: history synchronized from 2000.01.03 to 2012.10.05
MS      0       Core 1  01:36:07        2009.10.01 08:00:08   sell limit 0.10 GBPNZD at 2.2168 sl: 2.2616 tp: 2.0517 (2.2148 / 2.2150 / 2.2148)

Comme vous pouvez le voir - tout est identique, il n'y a qu'une seule petite différence (je ne sais pas si elle est importante ou non) - le GBPUSD a été pompé à nouveau et mon trade a réussi.

Au moins, j'ai tout oublié et je me suis reposé pendant le week-end, au lieu de penser à ce qui n'allait pas :)

 

Les nouveaux avertissements de la 705 sont agréables :

possible use of uninitialized variable 'openp'  mvpUtils.mqh    47      146
possible use of uninitialized variable 'cnt2'   mvpUtils.mqh    93      20
possible use of uninitialized variable 'RetF'   mvpUtils.mqh    97      19
Non seulement toutes les variables sont exactement initialisées(openp est initialisé aux transactions in, et si tout l'historique est interrogé, alors clairement in sera avant out ou inout - mais je suis d'accord que dans ce cas, le compilateur n'est pas un télépathe ; cnt2 - je pense qu'il y a un petit défaut :
int cnt2;
for (int f = 1 ; f <= 100; f++) {
    tempHPR = 1;
    cnt2 = 0;
//------------------какой-то код--------
}
Print(cnt2); // <- на эту строчку выдаёт warning

Il est évident que la boucle sera exécutée au moins une fois ; RetF - de la même manière que pour openp, c'est-à-dire que j'admets que le compilateur avait le droit d'émettre un avertissement)

Mais la question est différente : les erreurs dans l'inlider ne sont produites que lors de la compilation de quelque chose qui utilise cet inlider. Si vous compilez l'inline lui-même, l'avertissement n'apparaîtra pas.

 
Il s'agit de la première version de l'analyseur pour le moment, nous allons l'améliorer.


Mais la question est différente : les erreurs dans l'inlider ne sont générées que lors de la compilation de quelque chose qui utilise cet inline. Si vous compilez l'inline lui-même, vous n'aurez pas d'avertissement.

Les inluders ne passent pas par la génération de code, donc certains contrôles ne fonctionnent pas.

En effet, les inluders ne sont pas des programmes autonomes et leurs fonctions sont presque entièrement supprimées lors de l'optimisation, car ils n'ont pas de points d'entrée pour l'analyse des fils d'exécution.

 
OK, je vois.
 
Vous voulez dire que l'éditeur est en panne ? Quelle version de l'éditeur, 705 ?

Vous voulez dire que l'éditeur se bloque ? Quelle version de l'éditeur, 705 ? - MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Oct 2012) L'éditeur peut compiler et exécuter un ancien EA, qui est en bon état. Mais s'il y a une erreur dans le conseiller expert, il la mâche et rien ne se passe - la boîte à outils avec l'erreur n'apparaît pas. Vous trouverez ci-joint une capture d'écran avant le crash

Dossiers :
ScreenHunter_05_Octk_08_10331.jpg  129 kb
 
Je joins une capture d'écran. L'aide de Windows ne fonctionne pas non plus dans d'autres programmes. Dans le passé, ce problème ne pouvait être résolu qu'en réinstallant complètement XP SP3. Je ne peux pas réparer cette erreur. Je vais aller sur votre site pour obtenir de l'aide. D'ailleurs, l'aide est bien meilleure sur le site web que sur l'ordinateur.
Dossiers :
ScreenHunter_07_Octb_08_10y36.jpg  121 kb
 
Vous voulez dire que l'éditeur se bloque ? Quelle version de l'éditeur, 705 ? - MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Oct 2012) L'éditeur peut compiler et exécuter un ancien EA en bon état. Mais s'il y a une erreur dans le conseiller expert, il la mâche et rien ne se passe - la boîte à outils avec l'erreur n'apparaît pas. Voici une capture d'écran avant le crash

Envoyons avec tous les détails (version de l'axe, débit binaire, logging, version IE) à servicedesk. Nous l'avons essayé de notre côté - il ne se répète pas.

 

Les nouvelles en russe sont comme ça :

Windows 8 64 bit 705 build, liteforex.

Où dois-je aller avec ça ? Au dc, au bureau de service ?

