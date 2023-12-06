Erreurs, bugs, questions - page 737

-Alexey-:
Pourquoi, lorsque j'appuie sur le bouton "Start", le testeur ne teste pas à partir du niveau de dépôt initial, mais à partir du niveau où le dernier test s'est terminé. Il n'y a pas de tel problème en 4. Comment commencer à tester à partir du niveau de dépôt initial ?

Nous ne pouvons pas reproduire la situation que vous décrivez.

Donnons plus de détails

stringo:

Nous ne pouvons pas reproduire la situation que vous décrivez.

Donnez-nous plus de détails

Je génère un parabolique dans l'assistant sur la moyenne avec un stop. Je lance un test sur des prix ouverts et je clique sur annuler. Je l'exécute pour la deuxième fois et j'obtiens la situation décrite ci-dessus (le graphique des soldes et des fonds propres n'est pas redessiné mais continue). Les conseillers experts qui ne sont pas issus de l'assistant sont OK.
Cela semble être un bug.

En mode de test multidevises, lorsqu'on attend l'apparition d'une nouvelle barre sur deux instruments, le testeur ne se comporte pas correctement.

Une petite clarification. Dans la fonction isNewBar, lorsqu'une nouvelle barre apparaît sur le symbole principal, nous attendons qu'une nouvelle barre apparaisse dans la boucle sur l'autre symbole.

Je colle le code.

//в тестере баг в режиме мультивалютного тестирования
//позиция открывается если на двух инструментах появился новый бар 
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
//--- input parameters
input int      Per=10;//период средней 
input string   Instrum1="EURUSD";//первый инструмент
input string   Instrum2="GBPUSD";//второй инструмент
//-------------------------------------------------------
CTrade   trade;//торговые функции
COrderInfo orderinfo;//информация об ордере
CPositionInfo  posinfo;//информация о позиции
int hiMA ;//хэндл индикатора 
int OnInit()
  {
      hiMA=iMA(_Symbol,_Period,Per,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN) ;
      if(hiMA < INVALID_HANDLE) return(-1) ;
      return(0);
  }
//====================================================================
void OnDeinit(const int reason)
  {
   IndicatorRelease(hiMA) ;
  }
//=====================================================================
void OnTick()
  {
      if(!isNewBar(Instrum2)) return   ;
      //Print("  Это новый бар  ");
      double   Ma[1] ;//показания индикатора 
      CopyBuffer(hiMA,0,0,1,Ma) ;
      MqlTick price;// будет использоваться для получения текущих/последних котировок цены
      bool possel=posinfo.Select(Instrum1) ;
      SymbolInfoTick(Instrum1,price) ;
      if(possel && price.bid > Ma[0] && posinfo.PositionType() == POSITION_TYPE_SELL)
         {//цена выше средней закрываем короткую позу
            trade.PositionClose(Instrum1) ; return ;
         }
      if( !possel && price.bid > Ma[0])
         {//цена выше средней нет поз открываем длинную позу 
            trade.Buy(0.1,Instrum1,0,0,0,NULL) ; return ;
         }
      if( possel && price.ask < Ma[0] && posinfo.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY)
         {//цена ниже средней закрываем длинную позу
            trade.PositionClose(Instrum1) ; return ;
         } 
      if(!possel && price.ask < Ma[0])
         {// цена ниже средней нет поз открываем короткую позу
            trade.Sell(0.1,Instrum1,0,0,0,NULL) ;
         }
      return ;
  }
//=======================================================================
bool isNewBar(string other_symbol)
  {//возвращает труе если новый бар на двух инструментах
   static datetime last_bar_time=0;
   int cntsleep ;
   if(last_bar_time==0)
     {//--- это первый вызов, запишем время открытия и выйдем
      last_bar_time=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,Period(),SERIES_LASTBAR_DATE);
      return(false);
     }
   datetime curr_time=(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_LASTBAR_DATE);
   if(curr_time!=last_bar_time)
     {//время открытия не совпадает это новый бар 
      last_bar_time=curr_time;
      cntsleep=0 ;
      while(!(curr_time == (datetime)SeriesInfoInteger(other_symbol,Period(),SERIES_LASTBAR_DATE)))
         {// ждем появления нового бара на втором инструменте   
            Sleep(5000); 
            if(cntsleep >10) return(false) ;// недождались 
            cntsleep++ ;
         }
      return(true) ;
     }
    return(false) ;
  }
ivandurak:

Cela semble être un bug.

En mode test multi-devises, lors de l'attente de l'apparition d'une nouvelle barre sur deux instruments, le testeur ne se comporte pas correctement.


Qu'est-ce que vous considérez exactement comme un bogue, veuillez expliquer. Vous n'avez donné aucun détail sur les tests, ni sur le résultat obtenu, ni sur le résultat attendu.

En outre, j'aimerais attirer votre attention sur les principes de base des tests dans MetaTrader 5. Il explique le mécanisme de génération des tics et les concepts de base.

 
Rosh:

Qu'est-ce que vous considérez exactement comme un bogue, veuillez expliquer. Vous n'avez fourni aucun détail sur les tests ou le résultat que vous avez obtenu, et vous ne connaissez pas le résultat attendu.

En outre, j'aimerais attirer votre attention sur les principes de base des tests dans MetaTrader 5. Il explique le mécanisme de génération des tics et les concepts de base.

C'est facile.

Nous lançons le conseiller expert pour l'optimisation et voyons le résultat.

Par exemple, nous choisissons la 4ème passe, exécutons le Conseiller Expert, et obtenons son fonctionnement normal avec toutes les transactions, et voici le rapport.

J'ai un pressentiment. Dans le mode d'optimisation multi-devises, le testeur ne peut pas lier une transaction à la barre si elle n'a pas été ouverte sur la barre ouverte.

Si la fonction isNewBar a commenté la boucle et n'attend pas l'apparition d'une nouvelle barre sur un autre symbole, tout fonctionne. Terminal version 5 build 642.

J'ai lu les articles et j'ai lu les codes à partir de là. Même si, je me connais, je vais devoir les relire.

Joyeuses fêtes.

 
-Alexey-:
Je génère dans l'assistant un EA sur moyen avec un stop parabolique. Je lance un test sur des prix ouverts et je clique sur "annuler". Je l'exécute pour la deuxième fois et j'obtiens la situation décrite ci-dessus (le graphique des soldes et des capitaux propres n'est pas redessiné mais continue). Les conseillers experts qui ne sont pas issus de l'assistant sont OK.

Créez une application servicedesk, en spécifiant

  • numéro de fabrication
  • Le mode binaire du système et la version de Windows.
  • joindre le code du conseiller expert
  • les réglages et les paramètres d'entrée de l'EA
 

Voici un morceau de code. Comment faire en sorte que les paramètresinput int grusdchf=100 ; input int grusdjpy=100 ; ne soient pas optimisés lorsquetrpar2=false.

//------------------------------------------------------------
input bool  trpar1=true ;//разрешение торговли по EURUDSD
input int   greurusd=100;//сетка для EURUSD
input int   grgbpusd=100;//сетка для GBPUSD
//------------------------------------------------------------
input bool  trpar2=true;//
input int   grusdchf=100;//
input int   grusdjpy=100;//
//------------------------------------------------------------
input bool  trpar3=true;//
input int   graudjpy=100;//
input int   grchfjpy=100;//
 
ivandurak:

Voici un morceau de code. Comment faire en sorte que les paramètresinput int grusdchf=100 ; input int grusdjpy=100 ; ne soient pas optimisés lorsquetrpar2=false.

Ne cochez pas les cases du testeur en fonction de ces paramètres. Ou clarifiez la question, sinon je vois une ambiguïté. :)

 

Question :

Vous devez passer un tableau de pointeurs d'objets à une fonction. Par référence, bien sûr (un tableau).

Quelle syntaxe utiliser ?

void MyFunc(MyClass &*MayClassPointersArray[]);  / не компилируется.
void MyFunc(MyClass *&MayClassPointersArray[]);  / компилируется, но сомневаюсь что смысл правильный

Ou dois-je l'utiliser d'une autre manière ?

 
ivandurak:

Voici un morceau de code. Comment faire en sorte que les paramètresinput int grusdchf=100 ; input int grusdjpy=100 ; ne soient pas optimisés lorsquetrpar2=false.

input bool trpar2=true;
input int grusdchf=100;
input int grusdjpy=100;

if (trpair2==false)  // если false то всегда 100
  {
   x_grusdchf=100;
   x_grusdjpy=100;
  }
 else                // если true то значения с перебора 
  {
   x_grusdchf=grusdchf;
   x_grusdjpy=grusdjpy;
  }
Les cases à cocher sont activées sur les trois entrées et se verrouillent sur false.
