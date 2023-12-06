Erreurs, bugs, questions - page 737
Pourquoi, lorsque j'appuie sur le bouton "Start", le testeur ne teste pas à partir du niveau de dépôt initial, mais à partir du niveau où le dernier test s'est terminé. Il n'y a pas de tel problème en 4. Comment commencer à tester à partir du niveau de dépôt initial ?
Nous ne pouvons pas reproduire la situation que vous décrivez.
Donnons plus de détails
Cela semble être un bug.
En mode de test multidevises, lorsqu'on attend l'apparition d'une nouvelle barre sur deux instruments, le testeur ne se comporte pas correctement.
Une petite clarification. Dans la fonction isNewBar, lorsqu'une nouvelle barre apparaît sur le symbole principal, nous attendons qu'une nouvelle barre apparaisse dans la boucle sur l'autre symbole.
Je colle le code.
Qu'est-ce que vous considérez exactement comme un bogue, veuillez expliquer. Vous n'avez donné aucun détail sur les tests, ni sur le résultat obtenu, ni sur le résultat attendu.
En outre, j'aimerais attirer votre attention sur les principes de base des tests dans MetaTrader 5. Il explique le mécanisme de génération des tics et les concepts de base.
C'est facile.
Nous lançons le conseiller expert pour l'optimisation et voyons le résultat.
Par exemple, nous choisissons la 4ème passe, exécutons le Conseiller Expert, et obtenons son fonctionnement normal avec toutes les transactions, et voici le rapport.
J'ai un pressentiment. Dans le mode d'optimisation multi-devises, le testeur ne peut pas lier une transaction à la barre si elle n'a pas été ouverte sur la barre ouverte.
Si la fonction isNewBar a commenté la boucle et n'attend pas l'apparition d'une nouvelle barre sur un autre symbole, tout fonctionne. Terminal version 5 build 642.
J'ai lu les articles et j'ai lu les codes à partir de là. Même si, je me connais, je vais devoir les relire.
Joyeuses fêtes.
Je génère dans l'assistant un EA sur moyen avec un stop parabolique. Je lance un test sur des prix ouverts et je clique sur "annuler". Je l'exécute pour la deuxième fois et j'obtiens la situation décrite ci-dessus (le graphique des soldes et des capitaux propres n'est pas redessiné mais continue). Les conseillers experts qui ne sont pas issus de l'assistant sont OK.
Créez une application servicedesk, en spécifiant
Voici un morceau de code. Comment faire en sorte que les paramètresinput int grusdchf=100 ; input int grusdjpy=100 ; ne soient pas optimisés lorsquetrpar2=false.
Voici un morceau de code. Comment faire en sorte que les paramètresinput int grusdchf=100 ; input int grusdjpy=100 ; ne soient pas optimisés lorsquetrpar2=false.
Ne cochez pas les cases du testeur en fonction de ces paramètres. Ou clarifiez la question, sinon je vois une ambiguïté. :)
Question :
Vous devez passer un tableau de pointeurs d'objets à une fonction. Par référence, bien sûr (un tableau).
Quelle syntaxe utiliser ?
Ou dois-je l'utiliser d'une autre manière ?
