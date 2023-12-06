Erreurs, bugs, questions - page 367
Le problème se situe très probablement dans autre chose. J'ai exactement la même déclaration de tableau dans OnInit() qui fonctionnait bien et fonctionne toujours. Vous avez omis la lettre latine m dans le nom du tableau ArrSybols. Peut-être est-ce un problème de programmeur ?
Elle peut être manquée, mais cela fait-il une différence ?
Et si je l'écris en natif (ce qui n'est pas interdit, d'après ce que j'ai compris), tout le terminal devrait planter ?
Le code fonctionne exactement sans cette déclaration de tableau, même si vous spécifiez simplement la dimension, tout fonctionne.
La déclaration originale du tableau était la suivante
Laquestion est toujours d'actualité.
J'ai réussi à attacher l'indicateur dans une fenêtre séparée à OBJ_CHART, mais lorsque je change la taille de la fenêtre de l'indicateur, ce n'est pas très agréable, car si la hauteur de OBJ_CHART est de 500, alors la hauteur de la fenêtre de l'indicateur a été fixée à 493 maximum. En conséquence, vous vous retrouvez avec un haut laid. Comment s'en débarrasser ?
Code :
Si tout fonctionne sans initialisation manuelle du tableau, vous devriez examiner le code, comme vous le comprenez vous-même. Après tout, l'absence d'initialisation explicite du tableau de chaînes de caractères n'empêche pas le terminal client d'initialiser ce tableau par lui-même.
Je le répète : une telle chaîne a fonctionné et fonctionne toujours "au mieux".
Non, non, le problème n'est pas dans le nom, c'est que le tableau est rempli avec une énumération lors de la déclaration.
Il fonctionne bien avec tous les types sauf les chaînes de caractères. Avec les chaînes, cela fait vraiment planter n'importe quel programme (expert ou script n'est pas important).
Il s'agit d'un bug évident à écrire à servicedesk.
Voici comment cela fonctionne :
mais si vous décommentez la déclaration du tableau de chaînes, cela ne fonctionne pas.
Vérifiez le nombre maximum de barres dans la fenêtre dans les paramètres.
Renat, encore une tire sauvage, tu es sûr d'avoir trouvé l'erreur ?
Le problème de trafic est résolu, mais le problème est que nous n'avons pas encore publié les composants du serveur dans liveupdate. Jusqu'à présent, les mises à jour des terminaux clients ont été publiées et les serveurs seront dans la prochaine mise à jour. Ils n'ont pas encore été testés.
Dernière version (430), lors des tests avec la période Forward et Custom Max : blocage (semble-t-il au moment de passer aux tests Forward). J'ai d'abord mis cela sur le compte de mon conseiller expert, mais j'ai ensuite vérifié le code suivant :
J'ai défini des paramètres pour optimiser de 1 à 1000, tous les ticks, USDCAD, M4 du 01.01.2011 à aujourd'hui (avec Forward - toute période). Geler. J'ai désactivé les agents distants - j'ai redémarré le terminal - il se bloque aussi. J'ai supprimé la période d'avance - ça marche. Si Custom Max est à blâmer - je ne l'ai pas vérifié. Avant cette construction, tout fonctionnait.
Qu'est-ce que cela signifie ?
2011.04.17 15:21:22 L'agent du testeur a échoué.