Erreurs, bugs, questions - page 366
OK, je vois. Pour moi, c'est "le plus important est que la stratégie soit la mieux adaptée aux conditions de trading". Mais c'est le domaine des perspectives :) Et quelles autres possibilités, outre la structure des événements commerciaux, prévoyez-vous ?
Au fait, mon CHARTEVENT_CUSTOM est également perdu dans le testeur, mais il génère l'ancienne erreur par l'une des classes. Je vais donc trouver de quel côté se trouve le problème.
Les changements dans OnTrade sont bien sûr bons, mais je n'utiliserai peut-être pas ce bloc. Je préférerais avoir une capacité directe à travailler avec le calendrier des événements, et plus encore, l'historique de ces événements.
Je veux pouvoir travailler avec un calendrier dans le championnat.
J'en voudrais beaucoup plus, mais la question est de savoir ce qui en sortira.....
1. Où est passé CHARTEVENT_CUSTOM et pourquoi l'ID 11 est renvoyé au lieu de 1011 ?
Les développeurs.
Je ne comprends pas depuis quand une telle déclaration d'un tableau conduit à la démolition du conseiller expert du graphique ?
Je pensais que c'était autre chose, j'ai vérifié le code pendant longtemps. Après une longue vérification, il s'est avéré que cette seule déclaration de tableau conduit à l'effacement du conseiller expert d'un graphique (si nous spécifions simplement la dimensionnalité, tout sera OK).La dernière version. Win XP Pro SP3 x32.
Construire 430.
Le graphique obtenu après le passage dans le testeur ne peut pas être défilé vers la gauche. Les flèches d'ouverture et de fermeture sont regroupées sur le bord gauche du graphique, sans que l'on sache pourquoi. Le choix de l'échelle de temps n'est pas clair - la période d'essai s'est déroulée du 04 octobre 2010 au 24 décembre 2010.
Les développeurs.
La dernière version. Win XP Pro SP3 x32.