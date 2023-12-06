Erreurs, bugs, questions - page 323
hmmm... C'est de retour.
Il manque probablement quelque chose à NormalizeDouble
Quel est le rapport entre NormalizeDouble et la perte de données ?
C'est possible, mais c'est un fait - j'ai essayé maintenant - rien n'a changé.
C'est possible, mais c'est un fait - j'ai essayé maintenant - rien n'a changé.
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
tout va bien
lisez les vrais chiffres comme on vous le conseille.
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
tout correct
lire sur les chiffres réels, comme on vous le conseille
c'est-à-dire que dans les calculs (dans le programme), il n'affecte pas le fonctionnement du programme !
Je l'ai, merci !
Encore une fois. Lisez les chiffres réels dans l'aide ! Le Service Desk ne vous aidera pas ici.
Il est préférable de formater soi-même la sortie, plutôt que de s'appuyer sur une fonction d'impression pure.
Comprenons d'abord ce qui, selon vous, ne va pas.
Si vous avez le résultat en tête.
Ce n'est pas une erreur. C'est vraiment le cas et c'est décrit dans l'aide. C'est la raison pour laquelle 0,93297-0,9329=0,00007 -> 6,999999999999999e-005. Vous obtiendrez le même résultat si vous faites
Si vous voulez imprimer le résultat 0,93297-0,9329=0,00007, utilisez la fonction DoubleToString.
Comprenons d'abord, qu'est-ce qui ne va pas, selon vous ?
Si vous voulez dire le résultat
Pour en revenir à mon problème avec le crash du testeur, laissez-moi vous expliquer davantage. L'EA moyenne mobile standard ne se plante pas, il fonctionne correctement.
Cependant, mon EA n'arrive pas à la fin de son travail, la connexion est rompue :
Quelles actions peuvent conduire à un échec de la connexion ? Qu'est-ce que je peux faire de mal ?
Cela ne se produit pas immédiatement, sur un historique de 4 mois, ce n'est qu'à la fin du 4ème mois qu'une déconnexion se produit, avant cela le testeur fonctionne, les trades sont ouverts.
Je n'ai pas clarifié cette question à l'époque, et maintenant j'ai des doutes.
Quelle est la bonne façon de réserver la mémoire ?
comme ceciou comme ceci
Et corriger l'aide, c'est très ambigu.
SZZ Dans les variantes données, il est supposé que la taille de la mémoire allouée, y compris les réservations, doit être de 2016.