alexluek:

hmmm... C'est de retour.

Il manque probablement quelque chose à NormalizeDouble

Quel est le rapport entre NormalizeDouble et la perte de données ?

C'est possible, mais c'est un fait - j'ai essayé maintenant - rien n'a changé.

HR      0       Prost_Dol-2 (USDCHF,M5) 16:47:53        2011.01.03 18:30:00   1,,,,,,,,,,,Open1[0]=0.93297 Open2[0]=0.9329
IL      0       Prost_Dol-2 (USDCHF,M5) 16:47:53        2011.01.03 18:30:00   1,,,,,,,,,,,ss=6.999999999999999 e-005

Comme vous pouvez le constater, la différence n'est pas la même que dans les chiffres ci-dessus, il semble - dois-je aller chez servicedesk ?

 
alexluek:

C'est possible, mais c'est un fait - j'ai essayé maintenant - rien n'a changé.

Comme vous pouvez le voir, la différence n'est pas la même que les chiffres ci-dessus, je suppose - dois-je aller à servicedesk ?

6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007

tout va bien

lisez les vrais chiffres comme on vous le conseille.

 
AlexSTAL:

6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007

tout correct

lire sur les chiffres réels, comme on vous le conseille

c'est-à-dire que dans les calculs (dans le programme), il n'affecte pas le fonctionnement du programme !

Je l'ai, merci !

 
alexluek:

C'est possible, mais c'est un fait - j'ai essayé maintenant - rien n'a changé.

Comme vous pouvez le voir, la différence n'est pas la même que dans les chiffres ci-dessus, je suppose - dois-je aller à servicedesk ?

Encore une fois. Lisez les chiffres réels dans l'aide ! Le Service Desk ne vous aidera pas ici.

Il est préférable de formater soi-même la sortie, plutôt que de s'appuyer sur une fonction d'impression pure.

alexluek:

C'est possible, mais c'est un fait - j'ai essayé maintenant - rien n'a changé.

Comme vous pouvez le constater, la différence n'est pas la même que dans les chiffres ci-dessus, il semble - devez-vous aller chez Servicedesk ?

Comprenons d'abord ce qui, selon vous, ne va pas.

Si vous avez le résultat en tête. 

6.999999999999999 e-005

Ce n'est pas une erreur. C'est vraiment le cas et c'est décrit dans l'aide. C'est la raison pour laquelle 0,93297-0,9329=0,00007 -> 6,999999999999999e-005. Vous obtiendrez le même résultat si vous faites

Print(0.00007);

Si vous voulez imprimer le résultat 0,93297-0,9329=0,00007, utilisez la fonction DoubleToString.

 
alexvd:

Comprenons d'abord, qu'est-ce qui ne va pas, selon vous ?

Si vous voulez dire le résultat

Ce n'est pas une erreur. C'est vraiment le cas et c'est décrit dans l'aide. C'est la raison pour laquelle 0,93297-0,9329=0,00007 -> 6,999999999999999e-005. Vous obtiendrez le même résultat si vous faites

Si vous voulez imprimer le résultat 0,93297-0,9329=0,00007, utilisez la fonction DoubleToString.

c'est-à-dire que dans les calculs (dans le programme), il n'affecte pas le fonctionnement du programme !

Je l'ai eu, merci !

 
alexluek:

c'est-à-dire que dans les calculs (dans le programme), il n'affecte pas le fonctionnement du programme !

Je l'ai, merci !

Exactement.
 

Pour en revenir à mon problème avec le crash du testeur, laissez-moi vous expliquer davantage. L'EA moyenne mobile standard ne se plante pas, il fonctionne correctement.

Cependant, mon EA n'arrive pas à la fin de son travail, la connexion est rompue :

Quelles actions peuvent conduire à un échec de la connexion ? Qu'est-ce que je peux faire de mal ?

Cela ne se produit pas immédiatement, sur un historique de 4 mois, ce n'est qu'à la fin du 4ème mois qu'une déconnexion se produit, avant cela le testeur fonctionne, les trades sont ouverts.

 

Je n'ai pas clarifié cette question à l'époque, et maintenant j'ai des doutes.

Quelle est la bonne façon de réserver la mémoire ?

comme ceci 

ArrayResize(arr,2001,2016);
ou comme ceci 
ArrayResize(arr,2001,15);

Et corriger l'aide, c'est très ambigu.

SZZ Dans les variantes données, il est supposé que la taille de la mémoire allouée, y compris les réservations, doit être de 2016.

