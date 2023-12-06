Erreurs, bugs, questions - page 319
Voici une capture d'écran de l'écran après l'arrêt du test de stratégie. Vous pouvez voir que plusieurs processus occupent 4 Go de mémoire chacun.
Est-ce un bug ?
Le testeur garde les caches levés pendant un moment pour un test rapide après un court moment sur le même intervalle d'historique...
Le terminal lui-même est-il une version 404 ou plus ancienne ?
Si 404, il s'agit d'un bogue. Pouvez-vous joindre les journaux côté agent ?
Les agents locaux restent en mémoire avec leurs caches levés pendant encore 5 minutes après l'arrêt du test, en attendant de nouvelles tâches. Si personne ne les charge dans les 5 minutes, ils sont automatiquement déchargés et toutes les ressources sont libérées.
Ce mécanisme d'attente a permis aux agents d'augmenter la vitesse de réponse sur les tâches répétées au détriment des infrastructures prêtes/levées.
ps : il s'agit d'agents locaux. les agents distants fonctionnant en tant que services ne sont pas déchargés, mais libèrent également des ressources après un certain temps d'arrêt.
Merci pour les réponses concernant les 2 e-mails.
Je viens de tomber sur un comportement intéressant dans le testeur de stratégie (MT5) :
Comment c'est possible ? Je me demande juste...
Terminal version 5.0 404 (Fibo)
Windows 7 x64 Home étendu
Messieurs ! C'est la troisième fois que j'aborde ce problème. La création d'une bibliothèque externe sous Windows7 x64 conduit à quelques miracles :
Une fois de plus, quand on le pousse à un degré, le résultat est l'infini ! La chose la plus étrange : au début, j'ai créé la bibliothèque et je l'ai testée dans un indicateur séparé, tout était OK. Puis j'ai mis à jour les fonctions et cette fois...
J'ai essayé de jouer à des jeux comme le remplacement de _Digits par une variable, cela n'a pas aidé - le résultat est toujours MathPow(10,_Digits)=INfini !
Les autres fonctions commencent également à s'affoler.
Ce problème n'est pas présent si les fonctions sont déplacées dans le corps du programme, et sous Windows XP ce problème n'existe tout simplement pas ! !!
Merci.
Le stoploss est de 2 pips, ce qui n'est apparemment pas suffisant sur un compte de travail. MathPow sera résolu, mais il est préférable de fournir le code qui vous donne l'erreur tout de suite. Sans le code, vous pouvez l'envoyer plusieurs fois sans aucun effet.
Merci, nous allons vérifier et corriger le problème.
Renat !
J'ai posé une question une fois, mais tout le monde l'a ignorée.
Pourquoi y a-t-il autant d'erreurs dans la version x64 ? Le code y est-il fondamentalement différent ou à quoi est-il lié ?
Je n'ai jamais rencontré de compilateurs x64.
Pourquoi y a-t-il autant d'erreurs dans la version x64 ? Le code y est-il fondamentalement différent ou à quoi est-il lié ?
Je n'ai jamais rencontré de compilateurs x64.