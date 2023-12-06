Erreurs, bugs, questions - page 321
Merci ! C'est plus facile qu'il n'y paraît :-)
Quelqu'un a fait un commentaire sur le gel du testeur.
C'est la même chose, la quantité de données à traiter est la même.
au début, à la fin, et toujours au-dessus de 40-50%.
commence à planer, ralentit, et quand le test se termine,
désinstaller metatester via dispatcher car après
Leterminal fonctionne toujours !
Je joins 62 alexluek .
Après avoir démarré le testeur, il fonctionne correctement pendant un certain temps, puis, avant la fin de la période de test, il raccroche et le Windows s'éteint :
Tout cela se passe à la fin de l'opération. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen d'atteindre la date de fin sur un EA, le testeur se plante toujours à la fin.
Configuration du système :
Win 7 enterprise x64
Processeur Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
Ram 4 Gb
Les agents locaux restent en mémoire avec leurs caches levés pendant encore 5 minutes après l'arrêt du test, en attendant que de nouvelles tâches soient effectuées. Si personne ne les charge dans les 5 minutes, ils sont automatiquement déchargés avec toutes les ressources libérées.
Ce mécanisme d'attente a permis aux agents d'augmenter la vitesse de réponse sur les tâches répétées au détriment des infrastructures prêtes/levées.
ps : il s'agit d'agents locaux. les agents distants fonctionnant en tant que services ne sont pas déchargés, mais libèrent également des ressources après un certain temps d'arrêt.
Comment puis-je décharger les caches par moi-même (sauf en redémarrant le terminal) ? Si nous changeons de période après le test, le nouveau test est répété sur le TF du test précédent.
De quel type d'agents (locaux ou distants) s'agit-il ?
Si elles sont locales, elles se déchargeront d'elles-mêmes après 5 minutes d'arrêt. Et les agents distants doivent décharger leurs caches après un certain temps d'arrêt (nous avons découvert hier que tous les caches ne sont pas déchargés par l'agent distant, cela sera corrigé).
Au début, je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle le test se répète sur différentes TF, je cherchais la raison dans le code :))).
Il s'avère que 2 tests consécutifs dans des délais différents ne peuvent être réalisés sans recharger le terminal ou attendre 5 minutes.
Pourquoi ne puis-je pas le faire ?
Le manque de mémoire est causé par les caches ou quoi ? Veuillez expliquer en détail, avec des exemples.
Pourquoi ça ne marche pas ?
Le manque de mémoire se manifeste-t-il à cause des caches ou quoi ? Expliquez plus en détail, s'il vous plaît, avec des exemples.
Test : MACD Sample pour un an sur TF H1. Immédiatement après le premier test, le second test : MACD Sample pendant un an sur le TF Н4 ; dans le rapport nous obtenons les résultats du premier test sur TF H1
Si, après le premier test, on attend 5 minutes et qu'on exécute le test suivant sur un autre TF, on obtient un nouveau rapport correct, différent du rapport du premier test.
Construire 404
Lien vers un problème similaire : https://www.mql5.com/ru/forum/3139