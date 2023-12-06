Erreurs, bugs, questions - page 318
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et une autre question.
Comment est-il possible d'envoyer des courriels d'une EE à plusieurs adresses ?
Dans MT5, une seule adresse est spécifiée dans les paramètres, et SendMail lui envoie la lettre.
Je veux l'envoyer à deux adresses différentes.
Il existe quelques variantes, celles que je connais :
1. Envoyez un message en utilisant l'API Win ;
2. Pour envoyer des lettres en utilisant son propre client de messagerie (implémentation en DLL) ;
3. Configurez deux terminaux de trading et envoyez les deux à des adresses différentes.
PS
Il semble que cette question ait été soulevée sur un ancien forum, mais je n'arrive pas à trouver rapidement une branche (je me souviens exactement de l'existence de cette branche)...
Je l'ai déniché, vous pouvez le consulter ici (le dernier message est particulièrement intéressant).
Bonjour, Après avoir installé MQL5, j'ai rencontré quelques défauts dans l'affichage des textes du programme lors de l'édition. La position du texte change lorsque vous le sélectionnez. Lorsque vous tapez au clavier, les nouveaux caractères n'apparaissent pas à l'emplacement du curseur. La réinstallation du logiciel n'est d'aucune utilité. Comment résoudre ce problème ?
Bonjour, après avoir installé MQL5, j'ai rencontré quelques défauts dans l'affichage des textes du programme pendant l'édition. L'emplacement du texte change lorsque vous le sélectionnez. Lorsque vous tapez au clavier, les nouveaux caractères n'apparaissent pas à l'emplacement du curseur. La réinstallation du logiciel n'est d'aucune utilité. Comment résoudre ce problème ?
Chers développeurs MQ. Veuillez répondre à une question : pourquoi deux propriétés de formes graphiques (rectangles, triangles, ovales) ont été combinées en une seule ?
Je veux dire la propriété pour dessiner en arrière-plan/avant-plan et la propriété pour dessiner en contour/remplissage.
Pour l'instant, il s'agit d'une seule propriété pour dessiner en arrière-plan/remplir/extrême-plan.
Que faire si un objet temps/prix doit être rempli au premier plan ?
ZS Ou dessiner le contour en arrière-plan ?
Chers développeurs MQ. Veuillez répondre à une question : pourquoi deux propriétés de formes graphiques (rectangles, triangles, ovales) ont été combinées en une seule ?
Oui, c'est évidemment notre erreur. Nous allons séparer ces propriétés.
Nous avons beaucoup d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités dans les objets à venir.
Oui, c'est clairement notre erreur. Gardons ces propriétés séparées.
Nous avons beaucoup d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités dans les installations qui nous attendent.
Pourquoi les fonctions de recherche de propriété
sont 10 fois plus lentes que les fonctions de définition des propriétés ?
Pourquoi les fonctions de recherche de propriété
sont 10 fois plus lentes que les fonctions de définition des propriétés ?
C'est une question de synchronicité/asynchronicité.
...Obtenir... - attendre un résultat en retour, ...Set... - non.
Qu'est-ce que cela signifie ?
EH 0 Core 1 19:03:37 connect closed
QQ 0 Core 1 19:03:58 connecting to 127.0.0.1:3000
KD 0 Core 1 19:03:58 connecté
QF 0 Core 1 19:03 :58 autorisé (agent build 404)
OL 0 Testeur 19:03:58 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo) : test de Experts\GannTest002.ex5 du 2001.01.04 00:00 au 2011.02.20 00:00 à démarrer
PN 0 Core 1 19:03 :58 synchronisation commune terminée
DD 0 Core 1 19:03:58 dépôt initial 0.00 , levier 1:0
OM 0 Core 1 19:03:58 initialisé avec succès
FI 0 Core 1 19 :03:58 111 octets de données d'initialisation totales reçues
FO 0 Core 1 19:03:58 Intel Pentium 4 3.00GHz, 3071 MB, PR22
MD 3 Core 1 19:03 :58 empty test mode means no history and no symbol info for
PQ 0 Core 1 19:03:58 ,M0 : testing from 1970.01.01 00:00 à 1970.01.01 00:00:00 démarré
IF 2 Core 1 19:03:58 testeur arrêté car l'initialisation de l'expert a échoué
FE 0 Core 1 19 :03:58 log file "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110228.log" écrit
DJ 0 Core 1 19:03:58 connect closed
Voici une capture d'écran de l'écran après l'arrêt du test de stratégie. Vous pouvez voir que plusieurs processus occupent 4 Go de mémoire chacun.
Est-ce un bug ?