Erreurs, bugs, questions - page 322
Ainsi, la version 404 du testeur se bloque même lorsqu'on teste le conseiller expert en moyenne mobile standard ?
Test : MACD Sample pour un an sur TF H1. Immédiatement après le premier test, le second test : MACD Sample pendant un an sur le TF Н4 ; dans le rapport nous avons les résultats du premier test sur TF H1
Si nous attendons 5 minutes après le premier test et que nous exécutons le test suivant sur un autre TF, nous obtenons un nouveau rapport correct, différent du rapport du premier test.
Construire 404
Bonjour à tous et à toutes. Écrit un peu de code pour l'Expert Advisor :
Calcule la différence entre 1 et 5 barres. Imprimé dans le journal
et j'ai obtenu ceci
ss est une différence modulo, avant cette ligne il y a des numéros ouverts 1 et 5 barres,
comme vous pouvez le voir la différence n'est pas claire comment elle est calculée et elle est la même pour tous les i-th
bars, devises et TF. Elle apparaît dans 1 cas sur 10. Peut-être que c'est un service ou que je me trompe sur quelque chose ?
... je me suis trompé ?
Que pensez-vous de ça ?
OK, je vérifierai dans 3-4 heures quand le testeur sera terminé,
mais il n'est pas clair pourquoi cela est fait (conversion de nombre)dans Print
s'il le calcule de cette façon et c'est ainsi que le conseiller expert fonctionne.
Vous pouvez peut-être le deviner si vous faites la même chose dans le code ?
Il sera alors possible d'essayer votre construction dans le code
La même...
Normaliser la différence
ou mieux encore
J'essaierai dans une heure ou deux et répondrai...
Je vais essayer dans une heure ou deux...
hmmm... C'est de retour.
Il manque probablement quelque chose à NormalizeDouble
comme pour la gestion des tableaux (par exemple, il ne faut pas confondre ...[1]-identifier et [0] - utiliser)