Erreurs, bugs, questions - page 151
Il y a une autre section sur le site pour cela.
Sans vérifier la mise à jour des données, de quoi parlez-vous en matière de fiabilité ? Votre code garantit-il qu'après l'écoulement du délai, la fermeture ne deviendra pas un roulement ?
Jusqu'à ce que la condition du nouveau tick soit remplie. Il compte - aucun code n'est requis. Vos fantasmes sont négatifs - cela signifie que tout pend et qu'aucun code ne pourra le sauver... Vous avez raison, le retcode n'existe pas pour rien.
Oui il n'y a rien de compliqué dans cette approche : on attend la transaction ou le rejet de la demande, il peut y avoir des variantes.
Une autre chose m'intéresse : le serveur tolérera-t-il sans délai, disons, une douzaine de demandes pour un seul instrument ?
En exécutant le terminal aujourd'hui et.....
1. J'ai téléchargé quelque chose pour 150 mètres.
2. après le 1er quelque chose est fortement converti sur le disque.
3. Après la 1ère et la 2ème charge du CPU >80%.
4. attendre...
? ?????
...donc tout est suspendu et aucun code ne peut le sauver... Oui, parce qu'il y a une raison pour laquelle le retcode existe.
- lorsque la barre d'outils est dépliée :
- lorsque le panneau est réduit :
Il semble que l'image du bas n'ait pas pris en compte l'existence d'un swap lors de l'affichage des bénéfices.
Tous IMHO.
Les développeurs.
Dans l'aide MQL, il n'y a pas de ENUM_CHART_VOLUME_MODE dans l'onglet Index. Ajoutez-le...
J'ai découvert accidentellement une petite faille :
Tous IMHO.
Merci pour cet article.
Sera corrigé dans la prochaine version.
Oups... c'est quoi le miracle ? Le trailing a été interdit ?)Veuillez vérifier la taille automatique des colonnes. Là où c'est vide, là où c'est épais...
Oups... c'est quoi le miracle ? Le trailing a été interdit ?)
Merci - nous allons vérifier.
Veuillez également vérifier la taille automatique des colonnes... Où est le vide, où est l'épaisseur...
Metaeditor et Metatrader 5, malgré les paramètres du serveur proxy (internet par satellite) installé depuis longtemps, l'aide est téléchargée par "terrestre".
L'installateur du terminal a également téléchargé l'aide par le biais du "terrestre". Je l'ai contourné avec FreeCup.
Merci pour cet article.
Essayez tout d'abord de vous connecter et de télécharger l'aide sans utiliser de proxy. Les paramètres du proxy ne commencent à être utilisés que si la connexion directe échoue.
Nous allons jeter un coup d'oeil.