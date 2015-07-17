Trous - page 4
En voici d'autres.
03.06.2010 - pas de barres, ou plutôt une barre à l'aspect étrange.
antt:
Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени.
L'heure locale est +1 à l'heure du serveur. Je ne me souviens pas à quel serveur j'étais connecté, car je bascule instinctivement entre les trois serveurs (Access Server, Access Server Europe, Access Server Backup) lorsqu'un trou se produit, ce qui conduit à la fermeture du trou.
Après le redémarrage, j'essaie à nouveau de passer à tous les serveurs - aucun trou sur aucun d'entre eux.
Heure locale +1 à l'heure du serveur.
La date est-elle correcte ? Il n'y a pas de décalage entre les minutes et les secondes ?
Les minutes correspondent, les secondes, je ne sais pas comment voir.
L'OS synchronise l'heure locale avec time.windows.com.
Voici comment s'est déroulée la transition du 10 au 11 juin.
l'ordre des barres est le suivant :
2010.06.11 00:10
2010.06.11 00:05
2010.06.10 23:55
2010.06.11 00:00
2010.06.09 23:55
2010.06.09 23:50
et ensuite un par un.
Après une demi-heure, l'image a changé :
les barres dans l'ordre, mais la barre 2010.06.11 00:00 est manquante.
Pas de soirée EURJPY pour le 15
livre sterling yen
Livre sterling Yen
Encore une fois, quelque chose n'est pas clair.
1. tout à l'heure, tout était dans le terminal (données).
2. ajusté l'apparence du graphique et enregistré le modèle default.tpl
3. J'ai mis à jour le graphique. Les données ont disparu ((.
Seule une réinitialisation complète du terminal a aidé