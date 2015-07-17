Trous - page 6
J'ai des trous dans tous les symboles de 1h à 2h du matin.
c'est un indicateur de grille, entre les lignes verticales (chacune correspond au début de l'heure) il devrait y avoir 60 barres, mais il n'y en a pas ((
La mise à jour et le redémarrage du terminal n'aident pas
J'ai rechargé complètement le terminal - l'effet a disparu.
Autant que je me souvienne, vous avez plusieurs terminaux sur un seul ordinateur.
Cette situation se présente-t-elle dans tous les cas ou seulement dans l'un d'entre eux ?
Il n'y a vraiment aucune donnée sur le serveur ici. On va arranger ça.
Corrigé.
Merci. Maintenant je me demande ce qui est le mieux : un trou dans l'histoire et tout se passe bien, ou pas de trou, mais il y a un vide.
C'est un peu artificiel. Pouvez-vous vraiment dire à ce moment-là s'il y avait un vide ? (livre/paire de francs)
En plus des trous, il y a aussi des transactions au-delà du graphique (on ne sait pas à quel prix).
trade 1107145 à 88.672 - il n'y a pas de tel prix sur le graphique.
Merci. L'écart a été corrigé.
Je pense que ce serait plus approprié ici. Des bars très intéressants sont apparus.
4 barres consécutives avec le même prix ONLC, des volumes différents. 3-3-4-1. AUDUSD. D'après ce que j'ai compris, il ne devrait pas en être ainsi.
Ou le concept a t-il changé maintenant, les cartes seront sans trous ? https://www.mql5.com/ru/articles/1407
L'heure sur le serveur semble sauter d'une heure. Veuillez le vérifier.