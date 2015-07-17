Trous
Chers développeurs !
Des mises à jour sortent régulièrement, mais les séries chronologiques sont toujours aussi peu fiables. Quelqu'un va-t-il faire attention à cela ?
Voici un exemple de trou dans le graphique minute mesurant plus de huit heures.
Merci, je vais m'en occuper.
Aujourd'hui, je me suis assis et quand je suis passé à un nouveau jour, la fourchette était de nouveau en désordre. Après le rafraîchissement de la période actuelle restaurée, lorsque l'on passe à d'autres TFs, les chandeliers disparaissent.
Un redémarrage complet de MT a aidé.
Peut aider à la recherche d'erreurs;)
Pourquoi ai-je prêté attention à ce moment ekspert a écrit une erreur en lisant un tableau de chandeliers quotidiens et a abandonné.
Si seulement pour les trous.
Je ne sais pas qui est si créatif, mais à chaque version du logiciel, les "idées de génie" affluent.
Je comprends qu'il soit plus facile et plus pratique de stocker l'historique des minutes sur les ordinateurs des clients, mais
Si vous réglez le MT5 par ALPARI par exemple, vous verrez qu'il n'y a pas de barres pour H2, H3, H6, H8, et maintenant pour H4 !
Au lieu d'eux - les barres quotidiennes, c'est-à-dire sur un graphique, par exemple H4 sont d'abord jours, et puis à partir du moment où le DB est déjà minutes pour calculer H4, il ya 6 barres dans un jour.
La même chose se produit sur les graphiques en minutes. Depuis le début de l'historique disponible, les barres quotidiennes passent, puis les barres de la période sélectionnée continuent.
Par exemple, dans ALPARI, il y a des barres quotidiennes sur les minutes ( !!!) jusqu'au 12 juin au moment actuel, et ensuite commence les barres minutes (dans ce cas, le jour de transition du 12 juin est répété dans la barre quotidienne et dans la version minute). Je comprends que le 12 juin est un jour férié, mais où est le sens des proportions ?
De quel type d'analyse technique pouvons-nous parler si même de simples lignes de tendance se déplacent lorsque vous changez d'échelle temporelle ?
Eh bien, à quoi bon un tel gâchis ?
Lisez la section Organisation de l'accès aux données, elle décrit le mécanisme de stockage et de livraison de l'historique.
Il en va de même pour les graphiques en minutes. Dès le début de l'historique disponible, les barres quotidiennes se poursuivent, puis les barres de la période choisie.
Pour être juste, il faut dire que depuis 1999 il y a des barres minutes (plus de 10 ans), alors qu'avant 1999 il n'y avait que des barres journalières.
C'est un très, très bon résultat.
Comme il s'agit d'un test bêta, il peut y avoir des problèmes avec les graphiques - nous y travaillons.
Jetez un coup d'œil au graphique de la montre de la démo ALPARI et voyez par vous-même. Le dossier vient d'être rouvert (avant cela, il n'y avait pas d'historique du tout).
Jusqu'au 12 juin inclus, il y a des barres quotidiennes, puis les barres horaires recommencent à partir du 12 juin, mais toutes les heures.
Si vous changez d'horizon temporel, l'histoire se répétera sur n'importe lequel d'entre eux jusqu'à H12 inclus. En fait, c'est beaucoup plus compliqué ici - les 2-Minutes ont des barres quotidiennes jusqu'au 12 juin, puis des barres d'une heure jusqu'au 27 novembre et des barres de 2 minutes à partir de 13:10 le 27 novembre.
Pouvez-vous expliquer ce qui se passe et pourquoi ?
Comme vous pouvez le voir dans l'exemple d'ALPARI, il y a des minutes depuis le 27 novembre 2009 et des heures depuis le 12 juin. Et c'est votre plus ancien client. Le pire, c'est qu'un seul graphique affiche trois horizons temporels en même temps. De quel type de téléanalyse pouvons-nous parler dans cette situation ?
Nous pouvons parler du test bêta.
Ils n'ont tout simplement pas téléchargé de procès-verbal dans la base de données historique - il s'agit uniquement d'un point d'organisation. Sur notre serveur de démonstration mt5.metaquotes.net:1950 il y a 10 ans de minutes.
Vous n'avez pas pu l'essayer - votre serveur n'a pas ouvert de compte. Néanmoins, où est la garantie qu'un courtier particulier disposera d'un historique complet de 10 ans de procès-verbaux ? De nombreux courtiers proposent des croix qui n'ont pas d'antécédents complets sur 10 ans, et encore moins sur une minute.
CQG a un historique minuscule qui remonte à 1998 et la valeur d'une paire de devises pour toute la période à ce jour est de 2 016 USD. Allez-vous fournir gratuitement cet historique aux courtiers ? J'en doute. :)
Même si cela se produit, qu'en est-il des données antérieures à 1998 ? Vous pouvez maintenant voir les données quotidiennes, hebdomadaires, etc. sur certaines paires depuis 1978.
Une fois encore, la question se pose : que verrons-nous sur les écrans et sur quoi les indicateurs, les conseillers experts, les scripts, etc. baseront-ils leurs calculs?
Un mélange de trois périodes sur un même graphique ?
ALPARI a un graphique journalier/hebdomadaire qui commence en 1998.
A mon avis, c'est une erreur de principe.
Sur un graphique ouvert en permanence, il y a des barres qui sautent au fil du temps(sur toutes les échelles de temps).
Le bouton Actualiser n'a aucun effet sur le graphique.
Après un redémarrage complet du Terminal, les trous disparaissent.
... et c'est le cas depuis longtemps.