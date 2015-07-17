Trous - page 3

Renat:

Cela se produit-il sur la version 249 ?

Vérifiez les points d'accès - ils sont peut-être à l'origine du problème.


construire 249

zigan:

construire 249

J'ai essayé de changer à nouveau :
Serveur --> Sauvegarde du serveur : des trous apparaissent.
Sauvegarde du serveur --> Serveur : les trous subsistent + Mise à jour : les trous disparaissent.

Merci pour le message, le bug sera corrigé.
 

Encore des trous, ou plutôt des barres qui disparaissent mystérieusement (les affaires sont suspendues dans le vide).

 

Ce qui est étrange, c'est que je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Voici une photo. Les lignes verticales grises correspondent au début de l'heure.

aucun moyen de le réparer ((

 

jusqu'à présent, toutes les barres sont mélangées aussi.

Je ne sais pas comment le réparer, mais la qualité des citations qui arrivent tue tout système de trading. Une histoire lisse, c'est bien. Mais la qualité des citations est encore plus importante.

construire 274

 
zigan:

Encore des trous, ou plutôt une façon mystérieuse dont les barres disparaissent (les transactions sont suspendues dans le vide).

Cela existe, et après la mise à jour et la déconnexion, ils disparaissent à nouveau aux mêmes endroits.

Et parfois, la mise à jour n'aide pas. Hier soir, j'ai essayé de mettre à jour l'euro pendant une minute, après la cinquième fois, j'ai abandonné...

En même temps, sur l'autre tf, l'historique s'affiche normalement.

Et j'ai remarqué dans le débogueur que la demande d'historique minute en expert avec les fonctions Copy*() conduit à une stupeur très longue, d'ailleurs, peut-être que c'est une erreur.

 

J'ai ouvert le terminal aujourd'hui et je n'ai pas trouvé le jour d'hier. Bien que je travaillais avec le terminal hier


 
marat_a :

J'ai ouvert le terminal aujourd'hui et je n'ai pas trouvé le jour d'hier. Bien que je travaillais avec le terminal hier



Je vois cela aussi !
 

En voici d'autres.

03.06.2010 - pas de barres, ou plutôt une barre à l'aspect étrange.

