Ce n'est pas parce que quelqu'un prend de l'argent que tous les autres font exactement la même chose.
Nous avons toujours distribué gratuitement 80 % de nos logiciels et fourni un nombre illimité de comptes d'entraînement. Et les concurrents sont en train de mourir.
Les devis détaillés existent, ils sont à la disposition des courtiers.
Alors pourquoi déformer les choses ? Les données d'échange payantes sont la norme moderne.
Vous n'êtes pas comparé à CQG. Et en ce qui concerne les logiciels, vous le savez mieux que quiconque : le logiciel CQG est "major league", les lignes sur les graphiques ne bougent pas lorsque vous changez d'horizon temporel, les lignes parallèles restent parallèles... Les banques et les chaînes de télévision d'information financière l'utilisent.
Mais revenons à vos béliers. De toute évidence, le mélange de TROIS horizons temporels sur UN seul graphique est davantage une erreur de votre part en tant que développeur qu'une erreur de votre courtier. Votre logiciel n'est pas "infaillible" et constitue une menace potentielle tant pour vos clients que pour ceux qui utilisent votre logiciel gratuit à 80 %. ;)
Tout est si familier.
Souvenez-vous peut-être des mots "vous n'atteindrez jamais le niveau de Metastock, Tradestation. ils sont la puissance. et vous êtes juste si...".
Voici un rapport pour élargir vos horizons :
Quelqu'un pousse méthodiquement les "grandes ligues" hors du marché de masse, et quelqu'un raconte les mythes :)
Personne ne vous a forcé à parler - votre logiciel n'a pas de rivaux sur le "marché de masse", il n'y a tout simplement pas d'autre logiciel :)
Les plateformes de trading auto-écrites d'Akmos et du Forex Club n'ont rien à envier à vos chefs-d'œuvre.
Si l'on suit votre logique, une Zhiguli est une voiture de classe supérieure à une Mercedes, parce qu'il y en a plus à exploiter (et à réparer). ;)
Mais c'est le marché de masse. Et combien de banques ont acheté votre MT et ont abandonné le commerce avec Reuters ? ;)
De peur d'être étourdi par le succès, admirez la notoriété de votre entreprise sur le même Google.
traderOK:Et combien de banques ont acheté votre MT et ont renoncé à Reuter's Dilling ? ;)
Une comparaison incorrecte...
traderOK писал(а) # :
Pourquoi déformez-vous les choses ? Les données d'échange payantes sont la norme moderne.
Et personne n'allait vous comparer à CQG. Et en ce qui concerne les logiciels, vous le savez mieux que quiconque : le logiciel CQG est de "grande ligue", les lignes sur les graphiques ne bougent pas lorsque vous changez d'horizon temporel, les lignes parallèles restent parallèles... Les banques et les chaînes de télévision d'information financière l'utilisent.
....
Désolé, mais il s'agit, comme vous le dites, d'une "Major League", qui n'a rien à voir avec le produit MQ. Si vous vous intéressez aux "belles images", c'est tout autre chose. Les programmes fabriqués par "ces sociétés de marque" sont tellement nuls qu'il n'y a même pas lieu de les comparer. Tous ces Reuters est d'abord et avant tout une tradition, et seulement à l'intérieur, et en fait très désagréable et incommode stuff, qui en même temps et traîne une myriade de toutes sortes d'outils connexes qui en font à peine rampant et monstre retardé. Et il n'a rien à voir avec les billes, et la comparaison n'est pas en faveur d'eux ... Il serait beaucoup plus exact de nommer ces "Highest league" simplement "locomotive" par rapport à une voiture. Les grandes ligues, dites-vous aussi, en ont assez de ces extorqueurs avec leurs cartes perforées, demandant un paiement pour chaque manigance. Et d'après ce que l'on voit, il ne leur reste plus beaucoup de temps. Avec leur personnel pléthorique et leurs mers d'"universitaires" indépendants, ils ne survivront pas. Si vous regardez à l'intérieur d'eux, ce n'est que l'horreur tranquille de la fin du 20e siècle, au niveau des années 90. :) Je ne parle même pas du coût, juste des rires parfois, de ce qu'ils offrent pour un tel argent.
Je suis donc certain que MQ sera bientôt un précurseur dans le secteur.
Continué.
Le 18 février complètement disparu, avec le terminal du 18, les barres étaient allumées mais disparues !?
Cela s'est-il produit sur notre serveur MetaQuotes-Demo ? Je viens de vérifier - mes données sont en place.
Essayez de donner la commande Rafraîchir dans le menu du clic droit.
Essayez de donner la commande Rafraîchir dans le menu du clic droit.
Oui, "Refresh" fait les trous. (Et il s'avère que vous devez cliquer pour chaque période).
Pendant que j'étais distrait par le café, les trous sont de nouveau là. Et maintenant le serveur est complètement hors service.
Oh, j'ai oublié le serveur : j'ai essayé la mise à jour sur les deux serveurs (serveur et serveur de secours), l'un d'eux a des trous - lequel je ne me souviens pas.