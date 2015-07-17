Trous - page 5
1) Veuillez vérifier l'heure locale de votre ordinateur - est-elle très différente de l'heure correcte ?
2) Quelle est la construction du terminal ?
3) Après avoir invoqué "Rafraîchir" en faisant un clic droit sur le graphique, l'effet n'est pas perdu ?
1. différence d'environ 1 à 2 minutes.
2. 292
3) Immédiatement après avoir appelé "Rafraîchir" avec le bouton droit de la souris sur le graphique, l'effet ne disparaît pas. Mais après un certain temps (une nuit), il a disparu et est apparu à un autre endroit.
Maintenant, le graphique ressemble à ceci :
Renat:
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет
MetaQuotes-Démo
Cela fait quelques heures - tout semble aller bien.
Et le graphique EURUSD ressemble maintenant à ceci
Appuyez sur Refresh, attendez 5 minutes.
Le graphique est le suivant :
J'ai rechargé complètement le terminal - l'effet a disparu.