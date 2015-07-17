Trous - page 5

Nouveau commentaire
 

 
zigan:
Avez-vous essayé une mise à jour ? Sur quel serveur ?
 

1) Veuillez vérifier l'heure locale de votre ordinateur - est-elle très différente de l'heure correcte ?

2) Quelle est la construction du terminal ?

3) Après avoir invoqué "Rafraîchir" en faisant un clic droit sur le graphique, l'effet n'est pas perdu ?

 
Renat:

1) Veuillez vérifier l'heure locale de votre ordinateur - est-elle très différente de l'heure correcte ?

2) Quelle est la construction du terminal ?

3) Après avoir invoqué "Rafraîchir" en faisant un clic droit sur le graphique, l'effet n'est pas perdu ?


1. différence d'environ 1 à 2 minutes.

2. 292

3) Immédiatement après avoir appelé "Rafraîchir" avec le bouton droit de la souris sur le graphique, l'effet ne disparaît pas. Mais après un certain temps (une nuit), il a disparu et est apparu à un autre endroit.

Maintenant, le graphique ressemble à ceci :

 
4) quel serveur de trading ? notre MetaQuotes-Demo n'en a pas.
 

Renat:
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет

MetaQuotes-Démo

Cela fait quelques heures - tout semble aller bien.

 

Et le graphique EURUSD ressemble maintenant à ceci

 
Essayez d'appuyer sur Refresh.
 

Appuyez sur Refresh, attendez 5 minutes.

Le graphique est le suivant :

 

J'ai rechargé complètement le terminal - l'effet a disparu.

1234567
Nouveau commentaire