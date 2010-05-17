Testeur de stratégie - page 6
J'ai vérifié le testeur du deuxième robot, le testeur a montré une mort réussie le 20 de ce mois.... On dirait que la fin des tests n'est pas réglée... Ou c'est juste moi ?
Comment fonctionne l'optimisation ?
Dans "Paramètres d'entrée", je coche les paramètres à optimiser (la valeur de départ, la valeur finale et le pas sont définis). Le testeur s'exécute une seule fois sur les valeurs initiales et un seul noyau est chargé.
Que signifie "Sélectionner" dans Testeur dans les paramètres de l'agent? Il est clair que le noyau sélectionné est chargé en premier, quoi d'autre ?
Voici une réprimande virale, je vais mettre un lien d'ici vers le service dex et là vous ne pouvez pas ajouter de photos =(((
Je recommande d'abandonner cet "antivirus" AVG.
Ces salauds ont choisi la solution de facilité et ont appelé Themida un système de protection contre les virus pour obtenir plus de points dans les classements des définitions de virus. Ils savent très bien que leurs "antivirus" génèrent 100% de faux positifs pour Themida et portent atteinte à la réputation des développeurs de logiciels. Il ne sert à rien de leur parler et nous ne désactiverons pas leurs mécanismes de défense.
Pourriez-vous être un peu plus précis : comment sélectionner, par exemple, EurUsd et GbpUsd pour la même exécution ? Il n'y a pas de cases à cocher, rien. Un seul instrument est sélectionné.
Dans les paramètres du testeur, le graphique de base est sélectionné, mais si le conseiller expert utilise d'autres symboles ou d'autres horizons temporels, ils sont automatiquement téléchargés et modélisés.
Le moteur multidevise fonctionne de manière transparente - à la demande du conseiller expert (via les demandes d'indicateurs, les fonctions CopyXXX), les données sont fournies et modélisées automatiquement.
Oh, donc je dois programmer moi-même l'utilisation de plusieurs paires de devises dans Expert Advisor. Mais c'était également possible dans MQL4. Il est fort probable que je ne comprenne pas encore quelque chose. Nous allons progressivement traiter vos exemples. J'ai besoin d'un exemple simple de test multidevises.
N'oubliez pas d'activer le mode d'optimisation:
Que signifie "Sélectionner" dans le testeur dans les paramètres de l'agent ? Le fait qu'il charge d'abord le noyau sélectionné est clair, quoi d'autre ?
Vous pouvez sélectionner n'importe quel agent (local ou distant) pour les exécutions uniques. Par exemple, vous pouvez exécuter des tests uniques sur un agent distant plus rapide et plus puissant.
En mode optimisation, le système utilise tous les agents disponibles, y compris les agents distants.
Oh, donc je dois programmer moi-même l'utilisation de plusieurs paires de devises dans Expert Advisor. Mais c'était également possible dans MQL4. Il est fort probable que je n'ai pas encore compris quelque chose. Nous allons progressivement traiter vos exemples. Un exemple simple de test multidevise sera nécessaire.
Dans MT4, vous pouvez également utiliser l'accès à d'autres symboles avec la dernière barre modélisée approximativement. Dans MetaTrader 5, les autres symboles sont modélisés de manière très précise.
Contrairement à MT4, dans MT5 vous pouvez trader sur tous les symboles disponibles - ceci est désormais possible car ces symboles sont maintenant modélisés en détail.
Essayez d'effectuer vous-même des transactions sur plusieurs symboles à partir des Expert Advisors.
Je recommande d'abandonner cet "antivirus" AVG.
Je me joins à vous. J'ai remplacé cet antivirus il y a longtemps. En plus de ça, c'est débile.
DLL a dû être déplacé de
в
sinon elle ne démarrera pas.
