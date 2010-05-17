Testeur de stratégie

Nouveau commentaire
 

Testeur de stratégie dans MetaTrader 5


Y a-t-il un espoir que le testeur de stratégie tant attendu apparaisse avant la nouvelle année ?

 
Erm955 :

Y a-t-il un espoir que le testeur de stratégie tant attendu apparaisse avant la nouvelle année ?

Bien sûr, il était plus facile et plus simple d'écrire et de déboguer avec le testeur.

Les développeurs ont écrit que, pendant le débogage de la fonctionnalité, le testeur ne pourra pas

 
Je ne pense pas qu'il y aura un testeur avant janvier, c'est sûr.
 
Renat :
Je ne pense pas qu'il y aura un testeur avant janvier, c'est sûr.

C'est malheureux :(

 
Ce ne sera donc pas avant le 1er avril, c'est certain.
 
et peut-être même MT6
 
sergeev :
puis éventuellement MT6.


J'ai le sentiment que la prochaine version s'appellera MT-64.

;)))

 
À propos, maintenant que nous parlons du testeur et qu'il est toujours en cours de développement, j'aimerais savoir si le bug bien connu du testeur MT4, qui permet aux EA testés de regarder dans le futur, sera corrigé ? Actuellement, MT4 ne peut pas obtenir correctement la valeur de la moyenne mobile avec le prix pour la barre zéro car elle est calculée sur la base du futur OHLC complet, même sur le premier tick lorsque seule l'ouverture est connue.
 

Vos paroles ne sont pas vraies. Voici un EA à vérifier :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 CheckTypical.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
   double price=Open[0];
   Print("ma=",ma,"   price=",price);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Si votre affirmation était vraie, alors les valeurs de ma et de price dans les logs du testeur MetaTrader 4 seraient toujours différentes. En fait, ils sont égaux.



 
Rosh :

Vos paroles ne sont pas vraies. Voici un EA à vérifier :

Si votre affirmation était vraie, alors les valeurs de ma et de price dans les logs du testeur MetaTrader 4 seraient toujours différentes. En fait, ils sont égaux.

Votre déclaration est vraie. Tout est génial.

 
Renat :
Je ne pense pas qu'il y aura un testeur avant janvier, c'est sûr.


Janvier ! C'est très bientôt.

ce n'est pas une date limite bien sûr, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre.

--

Je pensais à une demi-année.

12345678...10
Nouveau commentaire