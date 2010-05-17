Testeur de stratégie
Y a-t-il un espoir que le testeur de stratégie tant attendu apparaisse avant la nouvelle année ?
Bien sûr, il était plus facile et plus simple d'écrire et de déboguer avec le testeur.
Les développeurs ont écrit que, pendant le débogage de la fonctionnalité, le testeur ne pourra pas
Je ne pense pas qu'il y aura un testeur avant janvier, c'est sûr.
C'est malheureux :(
puis éventuellement MT6.
J'ai le sentiment que la prochaine version s'appellera MT-64.
;)))
Vos paroles ne sont pas vraies. Voici un EA à vérifier :
//+------------------------------------------------------------------+
//| CheckTypical.mq4 |
//| Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
double price=Open[0];
Print("ma=",ma," price=",price);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Si votre affirmation était vraie, alors les valeurs de ma et de price dans les logs du testeur MetaTrader 4 seraient toujours différentes. En fait, ils sont égaux.
Votre déclaration est vraie. Tout est génial.
Janvier ! C'est très bientôt.
ce n'est pas une date limite bien sûr, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre.
--
Je pensais à une demi-année.
