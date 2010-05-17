Testeur de stratégie - page 7
MT4 ne peut pas compter les profits/pertes sur plusieurs ordres ouverts de différents instruments simultanément. MT5 peut-il le faire ?
Si le MT5 peut générer des signaux postikino, c'est de la voltige !
MetaTrader 4 a également modélisé les barres de manière positive, mais seulement sur un symbole courant.
Je viens de voir la queue avec la période de Farvard. Existe-t-il un moyen d'automatiser l'analyse de Farvard (je veux dire l'analyse de Lucas et Lebo) ?
J'ai compris que MT4 modélisait de façon minimale le signal de la barre M1.
MetaTrader 4 a modélisé avec précision la barre zéro de son symbole en se basant sur les barres M1 : Testeur de stratégie : Modes de modélisation lors du test de stratégies de trading.
Mais MetaTrader 5 est capable de simuler de manière beaucoup plus précise le développement des barres (y compris d'autres symboles) en appliquant des barres M1 détaillées (l'historique du graphique est entièrement sous forme M1) et en considérant l'écart enregistré à l'intérieur de chaque barre M1. Dans les prochains jours, l'historique des spreads sur les barres M1 sur les 10 dernières années sera corrigé, ce qui donnera des résultats plus précis lors des tests.
En outre, dans MetaTrader 5, nous avons inclus des modes de test de stress pour les Expert Advisors. Il sera possible d'activer le mode agressif de simulation du slippage, des requotes et des exécutions partielles, ce qui permettra d'écrire des Expert Advisors plus stables et protégés.
Pour l'instant, les modes habituels sont en place, mais nous en ajouterons bientôt de nouveaux.
1. Le testeur se bloque en mode test (après la fin du processus de test -- en gris, bien que toutes les données de sortie soient reçues)
2. le test sur tous les paramètres n'est effectué que pour la période du 01/10/2010 au 23/04/2010. L'histoire antérieure n'est pas exécutée.
Programme via Serverdesk.
Vérifiez l'historique profond, dans les paramètres définissez Maximum bars in history = Unlimited et redémarrez.
Pour le test : balayez le graphique journalier de l'EURUSD en 1993, puis exécutez le test sur l'EURUSD en spécifiant tout l'historique disponible.
Tout est passé de 2001.01.01 à 2010. J'ai aussi corrigé le blocage (c'est le mien). Spas !