Testeur de stratégie - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Uff, après deux mises à jour de la build, le testeur fonctionne. Mais il y a une question : à la fin du test, une position est laissée ouverte, puis elle se ferme avec une perte. Y a-t-il un moyen de le réparer ? Il ne correspond pas à la réalité. Par exemple, c'est le cas dans le testeur de stratégie :
Dans le compte réel, ça ressemble à ça :
Par exemple, dans le testeur, ne tenez pas compte des transactions qui sont fermées par le testeur à la fin du test par contrainte.
mon antivirus se bat =((
Je ne vais pas l'éteindre, je vais attendre qu'ils le réparent.
Comment et qu'est-ce qu'il casse ?
Veuillez donner des détails. Le meilleur moyen est d'utiliser la fonction "Service Desk" de votre site web - elle ajoutera votre tâche directement à la liste des tâches des développeurs.
... Mais il y a une question : à la fin du test, une position est laissée ouverte, puis elle se ferme avec une perte. Y a-t-il un moyen de le réparer ? Il ne correspond pas à la réalité. Dans le testeur de stratégie, par exemple, c'est comme ça :Eh bien par exemple dans le testeur ne pas prendre en compte les trades qui sont fermés par le testeur à la fin du test sur la contrainte.
Oui, ne fermer que les trades positifs et écarter les négatifs qui se sont accumulés jusqu'à la fin du test, si la marge est suffisante, bien sûr, jusqu'à la fin du test ! Il sera facile de faire des grails !
179
Oui, ne fermer que les positifs, et écarter les négatifs qui s'accumulent d'ici la fin du test, s'il y a assez de marge, bien sûr, jusqu'à la fin du test ! Il sera facile de faire des grails !
Hmm, j'ai volontairement donné le même résultat sur un compte réel. Il n'y a pas de transactions perdantes entraînant un appel de marge ! Et le testeur a montré le mauvais résultat dans la dernière transaction !
Le robot en ligne a clôturé avec une perte le 7 et le 8 et c'était le schéma :
Et le testeur a montré un appel de marge le 7.
Le robot en ligne a survécu avec succès jusqu'au 23 de ce mois.
Pas encore de description du Testeur ?
Je n'ai pas vu de multi-instruments. Seulement sur un instrument jusqu'à présent ?
Voici un virus, je vous envoie un lien vers le service dex d'ici, vous ne pouvez pas ajouter de photos là =((
Pourriez-vous être un peu plus précis : comment sélectionner, par exemple, EurUsd et GbpUsd pour la même exécution ? Il n'y a pas de cases à cocher, rien. Un seul instrument est sélectionné.