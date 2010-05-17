Testeur de stratégie - page 8

Merci beaucoup pour le testeur !

Il y a certainement du travail à faire, mais dans l'ensemble, c'est cool !

 

conseiller l'antivirus, sans antivirus refuser de tester

De préférence gratuit, je n'aime pas craquer.

Je n'achèterai pas de programme payant de toute façon, car il existe aussi de bons programmes gratuits.

 
excellent antivirus gratuit http://www.comodo.com/ Je l'utilise depuis un an maintenant
 

mon testeur fonctionne rapidement et le graphique montre une ligne droite sans transactions

 
Il existe un excellent antivirus gratuit de Microsoft : Microsoft Security Essentials (mais il n'est installé que sur les copies légales de Windows).

McAfee VirusScan Enterprise 8.7 (à ne pas confondre avec McAfee VerusScan) est également très bon. Il s'agit d'un antivirus pour les utilisateurs professionnels (pas besoin de le craquer). Il est également installé sur les serveurs Windows. En trois ans d'utilisation, aucun problème.
 
Merci pour la réponse. Cela ne ferait pas de mal d'effectuer un défilement lorsque toutes les lignes ne sont pas visibles dans la fenêtre du testeur. Je n'ai pas tout de suite trouvé les deux champs du bas. Mon testeur s'est ouvert comme ceci.


 
Est-il prévu de visualiser les tests dans le testeur ? Et si oui, quand ?
 
C'est prévu. Je ne peux rien dire sur le timing
 

1. Existe-t-il un moyen de désactiver les noyaux locaux ?

Ce serait bien d'avoir une telle fonctionnalité. Par exemple, je travaille confortablement sur un ordinateur portable, et une charge de 100 % du processeur de l'ordinateur portable crée un bruit de ventilateur inconfortable.

2. Est-il prévu de publier le testeur pour Linux ? Il serait possible d'effectuer une optimisation sur les systèmes RISC.

