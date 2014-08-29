Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 5
Le fait est que lorsque je le compile pendant le débogage, il me renvoie à l'éditeur MQL sans même donner d'erreur. Et lorsque je place l'EA sur un graphique, elle ne s'y affiche même pas, c'est-à-dire que ni le débogage ni le lancement de l'EA ne donnent lieu à des erreurs.
J'ai trouvé une erreur mais il est indiqué que la DLL n'est pas autorisée - c'est-à-dire que je ne la vois pas. La question est de savoir où il doit se trouver. (dans la version 4, il n'était pas nécessaire de l'écraser, il se trouvait par défaut dans le dossier Systèmes de Windows).
Essayer d'autoriser l'importation à partir d'une DLL
Je pense qu'un bon compilateur diffère d'un mauvais compilateur en ce qu'il peut éliminer le code non viable du code viable. Et c'est là l'essentiel. On tombe souvent sur des choses à couper le souffle qui n'existent dans aucun contexte technique. Cela contribue au développement et à l'affinement des moyens expressifs de la langue. Et si vous devez vous préoccuper du format de saisie des données, ce n'est pas le compilateur qui est en cause, c'est ... À mon avis, le compilateur de MQL5 doit être amélioré, tout comme l'interface du programme.
2010.01.14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Violation d'accès en lecture à 0x00040017 dans 'C:\Users\FujitsuAppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Libraries\winet.dll'.
Veuillez joindre le texte source. Peut être envoyé en tant que message privé.
er... avec le build 239 l'erreur a disparu, mais pas tout à fait...
2010.01.14 23:55:33 GetInternet (USDJPY,H1) Erreur lors de l'obtention de données à partir du nœud !
Il s'est avéré que la raison de cette dernière était les fonctions, en les remplaçant par unicode
InternetOpenW() et InternetOpenUrlW()
J'ai légèrement* résolu le problème...
Seulement je n'ai pas utilisé Expert Advisor, j'ai corrigé le code comme un script.
*légèrement, seulement parce qu'il a été laissé pour vaincre l'encodage ytf-8 du site :
<th width="50"> ÐЎÐsÐ±Ñ‰ÐµÐÑœЏ </th>
