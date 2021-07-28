Souhaits pour MT5 - page 47
OK, si c'est si important, prenons Java au lieu de C++. Egalement la traduction en bytecode :) Demandons-nous de reconsidérer la norme linguistique ?
Une demande d'ajout d'un type universel n'est pas tout à fait adéquate. Vous devriez demander des modèles. Et pour les types universels, la POO est suffisante.
Qu'il soit implémenté sous forme de modèles, l'essentiel est que la possibilité d'implémenter le passage de tout type de paramètre soit fournie.
Cela permettra de réduire considérablement la quantité de code. Il n'y aura pas besoin de faire un tas de surcharges inutiles. La seule vérification pendant l'initialisation et vous êtes prêt à partir.
Jusqu'à présent, il s'avère que pour tous les types, vous devez surcharger 14 fois chaque fonction qui a un paramètre d'entrée.
Vous pouvez écrire un dll en Visual Basic - il supporte le type universel "variant". Si cela vous convient, bien sûr.
Merci pour le tuyau, mais on va se battre sur mql5.
Les 1,111e5 et 9,999e4 sont clairs. Mais j'ai besoin de les comparer : 9.99999999999999999999968e-017 (à propos de la perte de précision des chiffres, j'ai écrit en plus). L'aide me dit que les nombres dont la différence est inférieure à DBL_EPSILON doivent être considérés comme indiscernables. Désolé, si je ne suis pas clair - je viens juste de l'apprendre :) Merci en particulier pour les informations sur l'indice.
La chose la plus drôle )))))))) Même les opérateurs filaires ordinaires sont passés aux calculs ultra-précis......
Voici la répartition de mon numéro de maison :
Prank )))))))) Même les opérateurs filaires ordinaires sont passés aux calculs ultra-précis......
Voici les détails de mon numéro de domicile :
Qu'y a-t-il à dire... Je pense qu'un tel diamant de la pensée humaine (une plateforme de trading programmable aussi puissante, sans exagération) et des activités de développeurs-professionnels très respectés, comme MT5, devrait briller de toutes ses facettes, et la précision des calculs devrait être l'une de ces facettes, réalisant le potentiel de vitesse et de flexibilité des calculs, qui a été intégré dans le programme jusqu'à la fin )))))))).
Je vous conseille d'écrire au Service Desk. Il y a beaucoup de demandes, les développeurs ont autant de tâches prioritaires, et la demande ne se perdra nulle part.
Cher Yedelkin, j'ai suivi votre conseil. Un représentant de la société m'a remercié de mon souhait et m'a dit qu'il serait pris en compte. Il a également ajouté qu'en cas de décision positive, cette fonctionnalité pourra être mise en œuvre au plus tôt dans six mois, voire un an.
Chers développeurs, j'ai remarqué que lorsque l'indicateur est en cours d'exécution (effectuant des calculs), le gestionnaire des tâches indique une charge CPU de 50%. Immédiatement, le souhait s'est fait jour d'utiliser tous les cœurs, ou un nombre configurable jusqu'à 100% (bien sûr, pas en mode d'accès monopolistique), comme dans le testeur - pendant le test la charge totale d'environ 100%. Un autre 50 % est nécessaire ! Il faut également pouvoir utiliser des agents distants (autres ordinateurs domestiques) pour accélérer les calculs. Dans un autre fil de discussion, j'ai également mentionné qu'il serait très bien d'utiliser (si possible) un GPU et (entendu) que de tels systèmes sont déjà mis en œuvre par quelqu'un. Est-ce réaliste, ou de telles solutions sont-elles une prérogative possible de MT6 ?
-Alexey-:
Chers développeurs, j'ai remarqué que lorsque l'indicateur fonctionnait (en effectuant des calculs), le gestionnaire des tâches affichait une charge CPU de 50%. Immédiatement, le désir est né d'utiliser tous les cœurs, ou un nombre configurable de cœurs à 100% (bien sûr, pas en mode d'accès monopolistique), comme dans le testeur - pendant le test la charge totale d'environ 100%. Un autre 50 % est nécessaire ! Il faut également pouvoir utiliser des agents distants (autres ordinateurs domestiques) pour accélérer les calculs. Dans un autre fil de discussion, j'ai également mentionné qu'il serait très bien d'utiliser (si possible) un GPU et (entendu) que de tels systèmes sont déjà mis en œuvre par quelqu'un. Est-ce réaliste ou de telles solutions sont-elles une prérogative possible de MT6 ?
L'idée de tous les cœurs est certainement bonne, mais il faudrait alors s'occuper du multithreading, et le multithreading tel que je le comprends est le principal problème de MT (du moins pour l'instant).
L'utilisation d'un coprocesseur graphique ou d'agents me semble plutôt douteuse (il y aura très probablement plus de problèmes que d'utilité), mais l'utilisation de quelques cœurs locaux (au moins deux) est probablement tout à fait possible.
PS
Il est également intéressant de savoir si quelqu'un a pensé à la réalisation du "multithreading" en utilisant WinAPI ou sa propre DLL (comme alternative) ?
Il est également intéressant de connaître l'avis des développeurs sur cette question. Ou croient-ils que l'API Fix supprimera complètement ce problème (même si je suppose qu'elle le supprimera partiellement) ?
Je tiens à remercier le personnel de MetaQuotes et les programmeurs en particulier pour avoir corrigé la position de la fenêtre d'outil dans MT5. Nous leur demandons de bien vouloir faire de même sur MT4. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la nouvelle année.
Je n'ai pas trouvé le moyen de désactiver le flux de ticks( événementNewTick) pour le symbole, sur le graphique auquel est attaché un Expert Advisor.
S'il n'existe pas une telle méthode, je suggère d'introduire une fonction de bouton radio qui vous permet de désactiver de manière programmatique la génération de l'événement NewTick pour le symbole, à un graphique dont un Expert Advisor est attaché.
Explication. Si un conseiller-expert n'assure pas la gestion des ticks pour le symbole auquel il est attaché, la génération continue d'événementsNewTick pour ce symbole conduira à un débordement de la file d'attente des événements, gérée par cet EA.