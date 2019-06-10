"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 93
Non, Dimitri (note - respectueusement), il s'agit du leader. Après tout, les participants de la branche n'étaient pas des faibles, obsédés par le Forex. Je connais bien certains d'entre eux pour avoir travaillé ensemble au sein de la LdC - mais même là, ils ont fait preuve de la même attitude - un rejet total de l'autorité des autres, la mise en avant de leurs propres idées et une incapacité à s'écouter les uns les autres. Incapacité totale à travailler en équipe (l'impression qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie) et le résultat est déplorable.
Honnêtement, je ne sais pas quoi être, être sur ce forum au moins écouter votre opinion ? Probablement un modérateur :)))
Tout fonctionne en vase clos et il en sera toujours ainsi, je me suis déjà calmé sur ce sujet.
C'est juste que cette branche est comme un indicateur. Après tout, il y avait des participants très forts, et tout le monde est pareil....
Cela fait longtemps que je n'ai pas vu de telles personnes ici - des gens obsédés par le forex. Principalement obsédé par la mégalomanie, c'est ce que vous écrivez.
Ce dont vous rêvez, c'était il y a longtemps, sur l'ancien quatrième forum. Il n'y avait pas de chef, il y avait des gens qui respectaient les opinions des autres. Mais ce n'est pas une question d'opinion. L'important, c'est d'établir une relation, et pour cela, il faut ne pas piquer du nez, dans une certaine mesure, partager ses connaissances afin que les autres comprennent ce que vous utilisez et les mots que vous employez. Et ainsi de suite. Il y a une chance que vous compreniez mal, que vous voyiez une sorte d'outrage dans l'appel au partage des connaissances, c'est long à expliquer... ça ne sert à rien. ...et il n'y a aucun intérêt, aucun intérêt.
D'autre part, assis, assis alors et n'a pas assis beaucoup, et maintenant de quelque part apparaissent solitaires vraiment avec le résultat. Aujourd'hui, je viens d'ajouter quelqu'un comme ami - l'expert travaille depuis plus de 30 semaines, avec des bénéfices.
La situation au 4ème forum était un jardin d'enfants pour la composante information. Ils ont juste rassemblé une poignée de personnes éloignées du trading et qui, inspirées par le jeu, par manque d'argent, ont décidé de vaincre le Forex à tout prix, qui par des moyens mathématiques, et qui par des moyens physiques et même spirituels. Nous pouvons l'appeler l'âge de pierre du trading Forex en Russie.
Pourquoi est-ce futile ? On pourrait également affirmer que l'arithmétique est futile en raison de la taille et de la lourdeur de l'arithmomètre.
Si vous créez une telle bibliothèque, vous pourrez l'intégrer à n'importe quel projet en 5 secondes, sans réfléchir. Le problème est que personne ne veut réfléchir à cette bibliothèque, ni même imaginer que c'est possible. Chacun tente de résoudre un problème particulier au prix d'une incroyable complexité.
Non, ce n'est pas la "gravité de l'arithmomètre" qui pose problème, c'est l'autre chose, la compréhension de ce qu'est l'apprentissage automatique à la base. En fait, c'est la même chose pour les indicateurs avec optimisation et la même chose pour les MO primitifs, par exemple, parmi les traders professionnels quantiques, personne ne cherche un "indicateur idéal", nous avons suffisamment de Momentum, Dispersion, SMA\EMA (lisez attentivement Une introduction à la finance haute fréquence de Dacorogna), nous n'avons pas besoin de "Juric" et de 10000 conneries de Kodobase, nous n'avons même pas besoin de chercher, parce que nous avons la COMPRÉHENSION. Même chose pour le MO, toute personne qui "sait comment le cuisiner" sait qu'il suffit de très peu d'algorithmes, qu'un codeur proff peut écrire seul en un mois. Et le reste est "à vendre" pour ceux qui s'engagent à deviner, sans comprendre à quoi cela sert, ou même "d'un autre domaine", pour des photos/vidéos/NLP.
Je n'ai pas besoin de "telle bibliothèque" pour les professionnels, et c'est très difficile pour les débutants, même en python MO-library est trop pour un débutant, et en mql5 qui est presque C++ c'est juste trop difficile.
Quel joli mot, Mikhalych.
Même Andrey, qui a inventé le sujet, a avoué qu'il disposait d'un simple réseau neuronal et de la génétique. C'est tout. Et les autres composants "secrets" se trouvent dans une autre zone de compréhension.
C'est ici !
Si Reshetov est votre idole, il n'y a rien à dire. Il y a trois kopecks d'intelligence, trois roubles de vanité et trois tonnes d'hystérie incessante.
Malgré leur manque de connaissances, les gens étaient capables de se réunir en groupes et de faire un travail productif, contrairement à ce qui se passe ici maintenant.
Oui et vraiment intéressant, de quel savoir secret et de quel enseignement parlons-nous ? Définitivement schizo, définitivement !
Et je ne me souviens pas de toi, Maxim, du 4ème forum. Vous avez dû y apparaître en même temps que l'apparition du 5e forum. Donc vous n'avez pas la moindre idée de comment il a pu se trouver là.
Qu'est-ce que l'idole a à voir avec ça. Il faisait simplement appel à la compréhension et au bon sens. Il y a beaucoup d'intelligence là-bas, parce qu'écrire votre propre programme ML séparé, un trois sous ne peut pas le faire.
Et maintenant... il y a alglib. Il existe un réseau neuronal, une forêt et une régression. Avez-vous besoin d'autre chose ? Je suis d'accord, le réseau neuronal est un peu trop réfléchi. Mais la forêt va bien. C'est à discuter, mais personne n'en veut. C'est pourquoi personne ne sait comment l'utiliser.
Je veux dire ce que vous avez écrit "partagez vos connaissances" quelles connaissances ? il y a beaucoup de livres et d'articles sur le MoD. Quelle autre connaissance pourrait-il y avoir ?
Je n'étais même pas là, je lisais juste de vieux messages, il y avait toutes sortes de privés, des scientifiques philosophes et quelqu'un d'autre...