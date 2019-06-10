"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 43
Discutons plutôt du dressage de la table lors de la mise en service du projet - ce sera vraiment motivant :)
L'avez-vous fabriqué vous-même ou l'avez-vous volé ailleurs ?
Entier :)
Crânes intégrés - j'aime ça.
Je peux voir que le profil du travail affecte).
Je pense qu'une araignée assise au centre sur une toile d'araignée ferait l'affaire.
finissant la tête de l'ingénieur. :)
Une classe PRNG dans la plage spécifiée.
Avantages: possibilité d'avoir plusieurs randoms avec une initialisation différente,
des valeurs uniformément réparties de n'importe quelle gamme jusqu'à 10 lakh (malheureusement, pas plus de 10 lakh sont suffisants).
Pour 10 lakh appels Rand() dépasse rand standard de 50 µs (temps rnd.Rand()=344 temps rand()=391).
Inconvénients: Srand() initialise longtemps, la gamme standard est 32768 (766µs), 1 lakh presque 2 minutes.
Je n'ai pas vérifié la limite de 10 millisecondes mais il est certain qu'elle est incroyablement longue car le temps croît progressivement.
Les critiques judicieuses sont acceptées. J'accepte les critiques en monnaie de dépôt:)