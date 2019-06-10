"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 100
oui, mais c'est intéressant... on peut s'éloigner des outils classiques et chercher des outils moins efficaces.
C'est ce dont je parle : j'ai découpé le bitcoin en blocs, au sommet, il y a 440 blocs, mais de 2010 à 2015, vous pouvez voir une certaine structure. Puis j'ai découpé le fond également en 440 blocs, mais de 2010 au 1.06.2019. La même structure est visible, avec tous les points de contrôle, mais plus compliquée. Dans les deux cas, la croissance était d'environ 120 blocs, puis une chute de 320
Si seulement pour apprendre au non-réseau, à récupérer les données d'une manière ou d'une autre... Ou bien il devra alimenter toutes les données de tous les marchés à toutes les échéances pour l'apprendre complètement. En général, les données doivent être préparées d'une manière ou d'une autre.Ou la deuxième option : nous devons utiliser de très nombreux algorithmes distincts, avec des fenêtres d'analyse de tailles différentes et des degrés d'apprentissage variables. Créez une population de non-ironets qui se font concurrence, le cas échéant pour devenir plus complexes ou plus simples, au fur et à mesure de leur évolution et de leurs échanges.
N'importe quel marché, s'il ne s'agit pas d'un marché boursier, donnera des résultats si vous réentraînez NS dans une fenêtre glissante en utilisant les prix et rien d'autre, sans vous soucier de quoi que ce soit et sans inventer de bibliothèques.
Je ne connais aucun d'entre eux, mais je ne connais pas plus de deux marchés pour le trading de paires.
Découpage du bitcoin en blocs, en haut, c'est 440 blocs, mais de 2010 à 2015, on peut voir une certaine structure....
Doc a été brûlé par le bitcoin, il travaille maintenant comme transitaire, commis, il ne se souvient pas du marché, seulement parfois la nuit en cauchemar, se réveillant en sueur froide. La vérité sur le bitcoin est qu'il va croître jusqu'à ce que vous l'achetiez.