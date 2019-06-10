"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 99
Comment l'entropie elle-même se comporte-t-elle dans des fenêtres de temps glissantes ?
Il est évident que si nous effectuons des recherches avec des fenêtres de temps glissantes de multiples d'une heure (60, 120, 180, ... minutes), nous devrions trouver celles où l'entropie est minimale en moyenne.
Voici les échantillons sur lesquels vous pouvez travailler - je suis sûr que NS y trouvera des régularités.
Je verrai plus tard, mais je ne suis pas satisfait de l'image.
par exemple, pour un simple homme de la rue, gagner sur l'eurodoll. est irréaliste.
Et d'ailleurs, aucun des "petits malins" présents ici ne peut prouver le contraire :) c'est tout ce qui reste du 4ème forum... ugh. Et les libéraux du NS allaient écrire.
Une fois de plus, connaissant de première main certains participants à ce fil et leur incapacité absolue à travailler en équipe, ce fil était à l'origine voué à un échec ignominieux.
Au fait, c'est vraiment plus amusant avec des tics. Mais il y a déjà une propagation là-bas.
Plus le nombre de participants est élevé, plus la structure est complexe et plus l'instrument ressemble à un SB. Mais ce n'est toujours pas un SB, c'est un processus avec mémoire. Vous pouvez difficilement gagner de l'argent avec un non-réseau, du moins en l'entraînant sur certaines données statiques et en introduisant des valeurs de prix de temps en temps.
Eh bien, si les morceaux de... flottant dans le lac sont considérés comme des "souvenirs", alors je suppose que...
si vous enlevez la clause du prix, alors il n'y a pas de mémoire du tout. Il n'y a pas de cycles, ce ne sont que des queues, des valeurs aberrantes - elles n'ont rien à voir avec la mémoire. Sinon, il y aurait une différence significative par rapport à SB en termes d'entropie, ce qui n'est pas observé. (seuls le bitcoin et quelques autres instruments en disposent)
Surtout si vous prenez la cloche ! L'échantillonnage temporel introduit en soi une importante composante aléatoire. Si nous discrétisons la musique à des intervalles aléatoires, nous ne pouvons rien comprendre non plus.
C'est pourquoi Alexander a raison sur tout :)
Le bitcoin finira également par devenir plus complexe au point de sembler aléatoire.
oui, mais c'est intéressant... on peut s'éloigner des outils classiques et chercher des outils moins efficaces