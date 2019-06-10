"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 89

revers45:

Peut-on déjà considérer ce qui figure dans la ligne d'objet comme une chimère... ?

A l'époque où je ne savais pas ce qu'étaient la bourse et le forex de Mwb.
J'ai programmé des réseaux neuronaux, et pas n'importe quel réseau neuronal, mais un réseau en or, je plaisante...) sophistiqué.
Il y avait beaucoup de réseaux et je leur ai donné la capacité de se croiser et de donner des descendants, tout cela a fonctionné en cryptant la structure des réseaux dans les chromosomes.
et le croisement a déclenché le mécanisme habituel de mutation génétique,
En gros, je faisais pousser toutes sortes de créatures qui s'adaptaient à l'environnement,
qui consistait en des zones bonnes et mauvaises avec un standing variable. En bref, ils couraient autour de l'écran et essayaient de survivre,
Les paramètres d'entrée étaient des récepteurs de créatures et les paramètres de sortie étaient des jambes, leur nombre variant en fonction du résultat de la mutation.
Les résultats étaient bons et certaines générations se sont adaptées.
C'est ce que je voulais dire, et quand j'ai découvert la bourse, le marché des changes, j'ai pensé que c'était la véritable application des réseaux neuronaux,
et j'ai passé trois ans à programmer des réseaux pour le marché boursier,
Ils ont parfaitement fait leur travail, ils ont fait des prédictions.
Mais il y avait une chose (effet papillon) que j'ai découvert plus tard, qui n'était pas rentable.
Le moindre changement de prix peut modifier radicalement les prévisions,
J'ai réalisé que cette instabilité des réseaux neuronaux n'est pas adaptée aux robots.
J'ai donc fermé ce sujet pour moi pour le moment.
Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un récit de mon expérience.
J'ai fait tourner tout cela sur un SGBD Cache + Delphi + API AlfaDirect
 

Je suis d'accord, il est très difficile de tirer une telle charge de réseaux neuronaux par soi-même, surtout en ce qui concerne les expériences à grande échelle ?
C'est probablement la raison pour laquelle ce projet a été proposé ici, mais même s'il est réalisé, nous n'aurons qu'une autre bibliothèque de réseaux neuronaux OpenSource, comme il en existe déjà beaucoup...
 

Urain a fait l'impossible selon mes critères !

Traduction d'un dll de nombres aléatoires basé sur l'algorithmeMersennan Vortex vers MQL5.

Je vous rappelle que cet algorithme génère des nombres aléatoires avec un large éventail.

Je le poste pour que tout le monde puisse le voir.

Tout cela grâce à Urain.

Le vortex de Mersen dans MQL5 Random_Mersen.mq5

Le tourbillon de Mersenne sur Wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

 
Je le mets à la disposition de tous.

A qui de droit, tous nos remerciements à Urain.

Le vortex de Mersen dans MQL5 Random_Mersen.mq5

Le lien ne fonctionne pas // "403 - interdit. Accès refusé."
 
MetaDriver:
Le lien ne fonctionne pas // "403 - forbidden. Accès refusé."
Il y a un lien vers un compte personnel.
Dossiers :
Random_Mersen.mq5  14 kb
 
litechat:


Le vortex de Mersen dans MQL5 Random_Mersen.mq5

Mersen's vortex in wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

Avez-vous déjà ruiné wiki avec votre lien ? :)

Corrigez-la avant qu'il ne soit trop tard.

Plus précisément, créez une publication dans le codebase et créez un lien vers celle-ci.


 
Urain:
Il y a un lien vers un compte personnel.
Merci, Nikolaï.
 
sergeev:

Plus précisément, créez une publication dans le codebase et créez un lien vers celle-ci.

Et c'est correct.
 
MetaDriver:
Et c'est vrai.
En fait, il y a trois algorithmes dans la version C++, j'en ai traduit deux pour la communauté, donc c'est un peu tôt pour la kotobase, je les réécrirai et les mettrai en ligne quand j'aurai le temps.
 

Je m'excuse, je n'ai jamais affiché le code.

Je vois que c'est résolu, c'est tout bon.

