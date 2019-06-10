"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 89
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Peut-on déjà considérer ce qui figure dans la ligne d'objet comme une chimère... ?
C'est probablement la raison pour laquelle ce projet a été proposé ici, mais même s'il est réalisé, nous n'aurons qu'une autre bibliothèque de réseaux neuronaux OpenSource, comme il en existe déjà beaucoup...
Urain a fait l'impossible selon mes critères !
Traduction d'un dll de nombres aléatoires basé sur l'algorithmeMersennan Vortex vers MQL5.
Je vous rappelle que cet algorithme génère des nombres aléatoires avec un large éventail.
Je le poste pour que tout le monde puisse le voir.
Tout cela grâce à Urain.
Le vortex de Mersen dans MQL5 Random_Mersen.mq5
Le tourbillon de Mersenne sur Wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
Je le mets à la disposition de tous.
A qui de droit, tous nos remerciements à Urain.
Le vortex de Mersen dans MQL5 Random_Mersen.mq5
............
Le lien ne fonctionne pas // "403 - forbidden. Accès refusé."
Le vortex de Mersen dans MQL5 Random_Mersen.mq5
Mersen's vortex in wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
Avez-vous déjà ruiné wiki avec votre lien ? :)
Corrigez-la avant qu'il ne soit trop tard.
Plus précisément, créez une publication dans le codebase et créez un lien vers celle-ci.
Il y a un lien vers un compte personnel.
Plus précisément, créez une publication dans le codebase et créez un lien vers celle-ci.
Et c'est vrai.
Je m'excuse, je n'ai jamais affiché le code.
Je vois que c'est résolu, c'est tout bon.