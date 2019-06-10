"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qui peut vous recommander un logiciel de dessin en ligne ?
Demandez à Michka, c'est un expert en logiciels de dessin. Je dessine dans PaintNet, pour les schémas, pas tellement, mais c'est une déception d'en apprendre un nouveau.
ZS : Il suffit de gribouiller avec un crayon et de le scanner. Pas pour la publicité :o)
Un pen test :)
Je présenterai dans la soirée toutes les entités communes et le réseau conceptuel qui les traverse.
Qui peut conseiller un outil de dessin en ligne pour les diagrammes et autres ?
Nous avons intégré des MindMap, des graphiques et des blocs Visio dans TeamWox. Si nous créons une section de projet sur MQL5.com, nous pourrons facilement inclure ces fonctionnalités dans l'éditeur intégré.
Si nous créons une section de projet sur MQL5.com, nous pouvons facilement inclure ces fonctionnalités dans l'éditeur standard.
Pouvez-vous participer à ce projet ouvert ?
Par exemple, que pensez-vous d'un bon départ en utilisant la version de la bibliothèque FANN pour MT4, convertir MQL5 ?
Lesréseaux neuronaux artificiels rapides constituent une bonne base de départ, déjà mise en œuvre.
---
Que pensez-vous de la logique floue ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
Renat, allez-vous lancer le projet ? Si oui, informez-nous au moins un peu sur l'avancement du lancement :) .
Bien sûr que nous le ferons, le travail a déjà commencé du côté de l'infrastructure.
La première chose que nous lançons est une sous-version avec stockage intégré pour tout utilisateur, accessible depuis l'éditeur.
Jusqu'à présent, une brève idée du référentiel :
Pour maintenir l'information sur l'utilisation de subversion pour chaque compte MQL5, nous ajouterons le champ drapeau"MQL5 Storage". Elle peut être activée à partir de l'interface web du site ou de l'éditeur.Par défaut, il existe deux grands référentiels physiques : Projects pour les projets collaboratifs et Personal pour les projets personnels.
Le stockage des projets de l'utilisateur est mappé vers /MQL5/MQL5 Projects, le dossier personnel de Personal/renat est mappé vers /MQL5 root, et les dossiers partagés d'autres personnes (où l'auteur n'est pas la même personne) sont mappés vers /MQL5/MQL5 Shared. Les MQL5 Projects et les MQL5 Shared sont affichés dans l'éditeur de code avec des icônes distinctes, et sont toujours en haut de la liste.
Le code "Vous pouvez vous connecter au référentiel en ligne du stockage MQL5 lorsque vous cliquez sur ces dossiers sans inscription. Voici l'autorisation. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous et recevez un bonus de 2 $".
Si vous avez une autorisation, mais pas de stockage activé, la fenêtre "Activez le stockage MQL5 gratuit et vous pourrez stocker vos données et participer à des projets communs" apparaît.
Les utilisateurs peuvent partager n'importe lequel de leurs sous-répertoires avec d'autres utilisateurs en sélectionnant "Partager ce dossier (par exemple, indicators/share) avec cet utilisateur (par exemple, rosh)".
En conséquence, le référentiel accordera à rosh l'accès au dossier spécifié /Personal/renat/indicateurs/share.
L'utilisateur rosh commence à voir les fichiers de renat dans son éditeur (après synchronisation) dans /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicateurs/share.
Il est intéressant d'entendre des critiques et des idées à ce sujet.
Bonjour à tous.
Pouvez-vous participer à ce projet ouvert ?
Par exemple, que pensez-vous d'un bon départ en utilisant la version des bibliothèques FANN pour MT4, convertir MQL5 ?
Que pensez-vous de la logique floue ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
Bonjour à tous.
Il est intéressant d'entendre des critiques et des idées à ce sujet.
Ahem, tu te moques de moi ? :)
Renat:
Un utilisateur peut partager n'importe lequel de ses sous-répertoires avec un autre utilisateur en disant "partager ce dossier (par exemple indicateurs/share) avec cet utilisateur (par exemple rosh)".
Avec l'accès spécifié ? Très cool, alors :) Il est possible d'organiser un développement conjoint.
Il reste un problème de suivi. Au moins dans les projets communs. Il est souhaitable que pour chaque révision, vous puissiez apprendre l'ensemble de la tâche, et pas seulement quelques longs mots dans les commentaires.
Avez-vous l'intention de connecter TeamWax ?
Il est intéressant d'entendre des critiques et des idées à ce sujet.
aucune critique jusqu'à présent, on ne peut que se réjouir de ces possibilités, un très bon travail de fond pour l'avenir et c'est la bonne chose à faire. Deux mains en faveur.
En ce qui concerne les idées, vous n'avez rien dans votre schéma sur les moyens de communication entre développeurs.
Vous devez communiquer et discuter.... Eh bien ne le faites pas sur ce forum dans le chaudron commun. Et donc nous sommes déjà en train de courir après les thèmes, si les thèmes du projet nous rejoignent aussi, alors c'est ça, au revoir le toit.
Nous avons besoin d'une section séparée du forum où les partenaires pourront non seulement discuter du projet dans un seul fil (comme maintenant dans la section du travail), mais aussi où chacun pourra brancher la discussion de nouvelles branches. Et tout cela est disponible yukher après avoir rejoint le projet.
En général, j'espère que le forum aura une nouvelle section "Projets", qui sera au moins approximativement implémentée comme une hiérarchie, avec des sous-thèmes, etc.